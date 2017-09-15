Современную ледовую арену построят в челябинском Озерске

Спортивный комплекс будет предназначен для профессиональных занятий хоккеем и фигурным катанием, а также для массовых занятий физкультурой.

«Ориентировочно стоимость проекта составляет 450 млн рублей, по предварительному соглашению планируется, что порядка 175 млн рублей вложит группа компаний «ЧТПЗ», примерно такую же сумму выделит правительство Челябинской области и около 100 млн рублей направит на строительство ледового дворца Госкорпорация «Росатом», — уточняет мэрия.

Строительство будет вестись в рамках трехстороннего сотрудничества между Озерским городским округом, ФГУП «ПО «Маяк» и группой компаний «ЧТПЗ». Поддержку оказывает правительство Челябинской области.

Проект ледовой арены разработан специалистами группы компаний «ЧТПЗ». Сроки его реализации рассчитаны на три года.

По замыслу авторов, многофункциональный объект должен вписаться в спортивный комплекс на площадке стадиона «Строитель» в старой части города, он также будет решать проблемы благоустройства данной территории и освещения.

Вокруг ледовой арены планируется организовать комплекс открытых площадок: многофункциональную спортивную площадку для мини-футбола, волейбола, баскетбола, а зимой для хоккея или как открытый каток.

Также будут организованы тренажёрная и детская площади, парковка, газоны и общее благоустройство.

Для обеспечения работы спортивного комплекса потребуется построить модульную газовую котельную и трансформаторную подстанцию.