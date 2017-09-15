МНС хочет легализовать онлайн-игры
МИНСК, 15 сен — Sputnik. Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект указа президента, который направлен на легализацию
МИНСК, 15 сен — Sputnik. Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект указа президента, который направлен на легализацию
Как следует из текста документа, опубликованного на сайте ведомства, предлагается внести поправки в ранее принятые указы президента. Он разработан в целях реализации положений Концепции развития игорного бизнеса, которая была утверждена правительством в январе 2011 года.
Как пояснили Sputnik в МНС, проект указа направлен на регулирование общественных отношений, связанных с осуществлением деятельности по содержанию виртуальных казино, проведению онлайн азартных игр, а также на совершенствование общественных отношений в игорном бизнесе в целом.
«Предусмотренный в проекте указа механизм легализации онлайн азартных игр выстраивает систему государственного регулирования такой деятельности на основании лицензирования», — пояснили в МНС.
В частности, проектом указа предусмотрено, что деятельность связанную с организацией и проведением азартных игр посредством виртуального игорного заведения, вправе осуществлять только организаторы азартных игр, получившие специальное разрешение (лицензию) на право осуществления такой деятельности. В лицензии должно быть прописано, что она выдана на оказание услуги «содержание виртуального игорного заведения».
В проекте указа предусмотрены нормы, определяющие отдельные элементы налогообложения деятельности по содержанию виртуальных казино.
Также проект указа вводит ряд составов административных правонарушений в сфере игорного бизнеса. Так, вводится административная ответственность организаторов азартных игр за несоблюдение новых требований, а также тех требований, которые будут закреплены в положениях о порядке содержания виртуального игорного заведения, казино, зала игровых автоматов, букмекерской конторы, тотализатора.
Составлять протоколы о таких правонарушениях и рассматривать административные дела будут налоговые органы и Комитет госконтроля.
Еще одним положением проекта указа является норма, которая вводит запрет на участие в азартных играх лиц моложе 21 года. Обсуждение проекта продлится до 18 сентября.