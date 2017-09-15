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11:22 (мск), источник: NewsKo

В выходные Северную дамбу перекроют из-за асфальтирования проезжей части

По информации администрации Перми, 16—17 сентября движение по Северной дамбе будет ограничено в связи с укладкой верхнего слоя асфальта.

Источник: NewsKo

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, для укрепления склона на дамбе используются сетчатые конструкции, которые защищают склоны от размыва и служат дренажем.

Напомним, все работы на Северной дамбе ведутся в рамках ее капитального ремонта. На объекте уже полностью переустроены подземные коммуникации, уложен выравнивающий слой асфальтового покрытия, смонтирована контактная сеть для электротранспорта и рельсошпальная решетка, что позволило 1 сентября запустить электротранспорт. Сейчас продолжаются работы по восстановлению тротуаров, укреплению откосов и устройству заездного кармана возле остановки.

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