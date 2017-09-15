Омичи стали активнее выплачивать кредиты
Просроченная задолженность населения по кредитам снизилась практически на 10%. При этом жители Омской области стали больше брать в долг.
Просроченная задолженность населения по кредитам снизилась практически на 10%. При этом жители Омской области стали больше брать в долг.
Просроченная задолженность населения по кредитам снизилась по сравнению с прошлым годом на 9,1%. Такие данные обнародовало сегодня омское отделение Центробанка.
По данным на 1 августа 2017 года, омичи накопили просроченной задолженности на 14,1 млрд рублей. Однако ее доля в кредитном портфеле банков, работающих в регионе, также продолжает снижаться. Так, если на первое августа 2016 года она составляла 11,8%, то на начало августа текущего года — уже 10,4%.
Анастасия Костромина, управляющая омским отделением Сибирского главного управления Центрального банка России:
— В целом по региону качество кредитного портфеля банков последовательно улучшается с начала 2017 года, сам портфель при этом растет. Такая ситуация положительно влияет на стабильность регионального кредитного рынка. Банки и население наращивают свою кредитную активность, более внимательно оценивая возможные финансовые риски.
Кстати, за семь месяцев текущего года физические лица взяли кредитов на 54,6 млрд рубле Это на 23,5% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В итоге кредитный портфель по данным на 1 августа 2017 года, достиг 135,6 млрд рублей. За месяц рост составил 3,3% .