Омичи стали активнее выплачивать кредиты

Просроченная задолженность населения по кредитам снизилась по сравнению с прошлым годом на 9,1%. Такие данные обнародовало сегодня омское отделение Центробанка.

По данным на 1 августа 2017 года, омичи накопили просроченной задолженности на 14,1 млрд рублей. Однако ее доля в кредитном портфеле банков, работающих в регионе, также продолжает снижаться. Так, если на первое августа 2016 года она составляла 11,8%, то на начало августа текущего года — уже 10,4%.

Анастасия Костромина, управляющая омским отделением Сибирского главного управления Центрального банка России:

— В целом по региону качество кредитного портфеля банков последовательно улучшается с начала 2017 года, сам портфель при этом растет. Такая ситуация положительно влияет на стабильность регионального кредитного рынка. Банки и население наращивают свою кредитную активность, более внимательно оценивая возможные финансовые риски.