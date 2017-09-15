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11:39 (мск), источник: Восток Медиа

Огуречный скандал в Приморье получил неожиданное продолжение

История с суражевскими овощеводами набирает обороты.

Приморское сельхозпредприятие «Дальневосточное» оказалось в центре скандала. Его руководство заявило о том, что на их предприятие незаконно вторглись энергетики, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Над приморскими овощеводами из Суражевки продолжают сгущаться тучи. Этим утром руководство ФГУП «Дальневосточное» заявили о возможной остановке работы — из-за долгов за отопление. Теперь же они сообщают о настоящей диверсии, которую устроили, по их словам, работники Дальневосточной энергетической компании. По словам овощеводов, 15 сентября специалисты ДЭК незаконно проникли на территорию «Дальневосточного» и повредили там тепловую магистраль.

«Наличие в системе воды и своевременное обнаружение нарушителей не позволили перерезать трубу полностью. Свои действия энергетики объяснили тем, что сотрудники ФГУП не должны иметь возможность самим включить отопление», — сообщил представитель «Дальневосточного».

При этом сам трубопровод не принадлежит овощеводам. По факту, речь идёт о повреждении имущества третьих лиц.

Сотрудники «Дальневосточной энергетической компании» пока не смогли подробно прокомментировать ситуацию. Однако, по словам начальника пресс-службы компании Анны Артюшковой, работники ДЭК вообще не занимаются никакими работами на сетях — законными или незаконными.

«У нас даже нет сотрудников для проведения каких-либо отключений. Мы можем дать заявку в территориальную сетевую организацию на отключение. Но, в любом случае, речь идёт о законных действиях», — рассказала Анна Артюшкова. Более точную информацию ДЭК сообщит позже. РИА «Восток-Медиа» будет следить за развитием событий.

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