Огуречный скандал в Приморье получил неожиданное продолжение

Приморское сельхозпредприятие «Дальневосточное» оказалось в центре скандала. Его руководство заявило о том, что на их предприятие незаконно вторглись энергетики, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Над приморскими овощеводами из Суражевки продолжают сгущаться тучи. Этим утром руководство ФГУП «Дальневосточное» заявили о возможной остановке работы — из-за долгов за отопление. Теперь же они сообщают о настоящей диверсии, которую устроили, по их словам, работники Дальневосточной энергетической компании. По словам овощеводов, 15 сентября специалисты ДЭК незаконно проникли на территорию «Дальневосточного» и повредили там тепловую магистраль.

«Наличие в системе воды и своевременное обнаружение нарушителей не позволили перерезать трубу полностью. Свои действия энергетики объяснили тем, что сотрудники ФГУП не должны иметь возможность самим включить отопление», — сообщил представитель «Дальневосточного».

При этом сам трубопровод не принадлежит овощеводам. По факту, речь идёт о повреждении имущества третьих лиц.

Сотрудники «Дальневосточной энергетической компании» пока не смогли подробно прокомментировать ситуацию. Однако, по словам начальника пресс-службы компании Анны Артюшковой, работники ДЭК вообще не занимаются никакими работами на сетях — законными или незаконными.