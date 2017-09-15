Огуречный скандал в Приморье получил неожиданное продолжение
История с суражевскими овощеводами набирает обороты.
История с суражевскими овощеводами набирает обороты.
Приморское сельхозпредприятие «Дальневосточное» оказалось в центре скандала. Его руководство заявило о том, что на их предприятие незаконно вторглись энергетики, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Над приморскими овощеводами из Суражевки продолжают сгущаться тучи. Этим утром руководство ФГУП «Дальневосточное» заявили о возможной остановке работы —
«Наличие в системе воды и своевременное обнаружение нарушителей не позволили перерезать трубу полностью. Свои действия энергетики объяснили тем, что сотрудники ФГУП не должны иметь возможность самим включить отопление», — сообщил представитель «Дальневосточного».
При этом сам трубопровод не принадлежит овощеводам. По факту, речь идёт о повреждении имущества третьих лиц.
Сотрудники «Дальневосточной энергетической компании» пока не смогли подробно прокомментировать ситуацию. Однако, по словам начальника
«У нас даже нет сотрудников для проведения