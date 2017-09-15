Из-за банковского кризиса в Татарстане уволят 2,8 тыс. человек

По данным на начало сентября, в Татарстане трудоустроены более 2 млн человек, из которых 1,99 млн работают в сфере экономики. 68,5 тыс. человек (3,3%) не трудоустроены, но ищут работу. При этом существенное число безработных региону обеспечил банковский кризис. С начала января 2017 года Центробанк отозвал лицензию у пяти банков РТ («Татфондбанк», «Анкор банк», «Интехбанк», «Татагропромбанк», «Спурт банк»). В связи с этим численность граждан, которые могут быть уволены в этом году, может ещё увеличиться.