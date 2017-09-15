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12:32 (мск), источник: АиФ Казань

Из-за банковского кризиса в Татарстане уволят 2,8 тыс. человек

С начала января 2017 года в Татарстане без лицензии остались пять банков.

Источник: Аргументы и факты

2852 сотрудников уволят в Татарстане с сентября по декабрь 2017 года из-за банковского кризиса, сообщает ИА REGNUM.

По данным на начало сентября, в Татарстане трудоустроены более 2 млн человек, из которых 1,99 млн работают в сфере экономики. 68,5 тыс. человек (3,3%) не трудоустроены, но ищут работу. При этом существенное число безработных региону обеспечил банковский кризис. С начала января 2017 года Центробанк отозвал лицензию у пяти банков РТ («Татфондбанк», «Анкор банк», «Интехбанк», «Татагропромбанк», «Спурт банк»). В связи с этим численность граждан, которые могут быть уволены в этом году, может ещё увеличиться.

Напомним, в мае сообщали, что в Казани в связи с крахом ТФБ сократят более двух тыс. банковских служащих.

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