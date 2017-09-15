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12:03 (мск), источник: Actualitati.md

В столичных ВУЗах нехватка студентов достигла 25%

В текущий учебный год руководство ВУЗов отмечает особо острый недобор студентов. В институтах не исключают возможное сокращение либо закрытие факультетов, которые пользуются меньшей популярностью.

Источник: Actualitati.md

По последним данным учащихся ВУЗов меньше ровно на четверть, от ожидаемого числа. Причиной тому называют низкую рождаемость в период 1998—1999 годов. Кроме того, существенно портит статистику и не сдача экзаменов на степень бакалавра.

В будущем, согласно мнению некоторых специалистов, с нехваткой студентов будут бороться путем слияния институтов со схожими предметами преподавания.

В целом, по подсчетам, за последние 10 лет в ВУЗах страны стало на 50 тыс. студентов меньше.

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