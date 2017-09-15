В столичных ВУЗах нехватка студентов достигла 25%
В текущий учебный год руководство ВУЗов отмечает особо острый недобор студентов. В институтах не исключают возможное сокращение либо закрытие факультетов, которые пользуются меньшей популярностью.
В текущий учебный год руководство ВУЗов отмечает особо острый недобор студентов. В институтах не исключают возможное сокращение либо закрытие факультетов, которые пользуются меньшей популярностью.
По последним данным учащихся ВУЗов меньше ровно на четверть, от ожидаемого числа. Причиной тому называют низкую рождаемость в период 1998—1999 годов. Кроме того, существенно портит статистику и не сдача экзаменов на степень бакалавра.
В будущем, согласно мнению некоторых специалистов, с нехваткой студентов будут бороться путем слияния институтов со схожими предметами преподавания.
В целом, по подсчетам, за последние 10 лет в ВУЗах страны стало на 50 тыс. студентов меньше.