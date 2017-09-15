До 2022 года на дворы Южного Урала будет потрачено более пяти миллиардов

Борис Дубровский утвердил программу благоустройства населенных пунктов Южного Урала до 2022 года, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

За пять лет на ремонт дворовых и общественных территорий в регионе будет потрачено пять миллиардов 254 миллиона рублей. Четыре миллиарда 256 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета. Еще 998 миллионов по распоряжению губернатора выделят из бюджета Челябинской области. Каждый год на благоустройство будет потрачен один миллиард и 50 миллионов рублей.

«Прошу всех глав муниципальных образований вовремя провести инвентаризацию и сдать документы в минсторой РФ для своевременного финансирования проектов благоустройства в 2018 году. Особое внимание хочу обратить на территории, где показатель выполненных работ в текущем периоде равен 0%, это Локомотивный, Озерский и Чебаркульский городские округа, также Красноармейский, Варненский, Троицкий и Уйский муниципальные районы. Я ставлю задачу завершить проект “Городская среда” в муниципалитетах в срок до 1 октября», — подчеркнул Борис Дубровский.