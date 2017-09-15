Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: помощница рассказала правду о состоянии здоровья Задорнова
17 советов от самых старых людей планеты
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
Ирма и "рука Кремля": существует ли климатическое оружие
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
СМИ: ВКС России до конца года вооружат «Суперграчами»
СМИ: в Киеве хотят отстранить Порошенко от власти
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10Apple показала новые iPhone
12:07 (мск), источник: АиФ Челябинск

До 2022 года на дворы Южного Урала будет потрачено более пяти миллиардов

Каждый год на благоустройство будет потрачен 1 миллиард и 50 миллионов рублей.

Борис Дубровский утвердил программу благоустройства населенных пунктов Южного Урала до 2022 года, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

За пять лет на ремонт дворовых и общественных территорий в регионе будет потрачено пять миллиардов 254 миллиона рублей. Четыре миллиарда 256 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета. Еще 998 миллионов по распоряжению губернатора выделят из бюджета Челябинской области. Каждый год на благоустройство будет потрачен один миллиард и 50 миллионов рублей.

«Прошу всех глав муниципальных образований вовремя провести инвентаризацию и сдать документы в минсторой РФ для своевременного финансирования проектов благоустройства в 2018 году. Особое внимание хочу обратить на территории, где показатель выполненных работ в текущем периоде равен 0%, это Локомотивный, Озерский и Чебаркульский городские округа, также Красноармейский, Варненский, Троицкий и Уйский муниципальные районы. Я ставлю задачу завершить проект “Городская среда” в муниципалитетах в срок до 1 октября», — подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, отдельным пунктом программы благоустройства населенных пунктов Челябинской области обозначено обустройство городских парков. В 2018 году на это выделена субсидия в размере 23,5 миллионов рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Простые и вкусные рецепты из тыквы
В лондонском метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие
Госдеп призвал РФ и Китай проявить нетерпимость к запускам КНДР
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
Володин предложил сократить депутатам рабочий день в пятницу
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь