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12:53 (мск), источник: Новый Калининград

Калининград не вошёл в топ-10 регионов по развитию МФЦ

Регион занял 11-ое место во всероссийском рейтинге.

Калининградская область заняла 11-ое место во всероссийском рейтинге эффективности развития сети МФЦ. Об этом в пятницу во время Всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг в Светлогорске сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Избранный губернатор области Антон Алиханов положительно оценил этот результат и отметил, что «года три назад» с развитием МФЦ в Калининградской области «всё было плачевно».
Алиханов также напомнил, что в регионе сейчас работают 24 многофункциональных центра, и недавно на улице Уральской открылся специализированный МФЦ для бизнеса.

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