Калининград не вошёл в топ-10 регионов по развитию МФЦ

Калининградская область заняла 11-ое место во всероссийском рейтинге эффективности развития сети МФЦ. Об этом в пятницу во время Всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг в Светлогорске сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Избранный губернатор области Антон Алиханов положительно оценил этот результат и отметил, что «года три назад» с развитием МФЦ в Калининградской области «всё было плачевно».

Алиханов также напомнил, что в регионе сейчас работают 24 многофункциональных центра, и недавно на улице Уральской открылся специализированный МФЦ для бизнеса.