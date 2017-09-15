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13:00 (мск), источник: Actualitati.md

За последние 24 часа на границе произошло 8 серьезных нарушений

За прошедшие сутки таможенники пресекли ряд попыток нелегального пересечения молдавской границы, а также случаи нарушений на пунктах пограничного контроля.

Источник: Actualitati.md

Обобщая, ситуация на границе за последние сутки выглядит следующим образом:

— Была пресечена попытка провоза через госрубеж незадекларированных товаров.

— Один иностранец нарушил режим пребывания в Молдове.

— Допущено пять случаев нарушения правил провоза пассажиров через границу.

— Один гражданин Молдовы был депортирован из Евросоюза, еще пятерых туда не пустили.

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