За последние 24 часа на границе произошло 8 серьезных нарушений

Обобщая, ситуация на границе за последние сутки выглядит следующим образом:

— Была пресечена попытка провоза через госрубеж незадекларированных товаров.

— Один иностранец нарушил режим пребывания в Молдове.

— Допущено пять случаев нарушения правил провоза пассажиров через границу.

— Один гражданин Молдовы был депортирован из Евросоюза, еще пятерых туда не пустили.