За последние 24 часа на границе произошло 8 серьезных нарушений
За прошедшие сутки таможенники пресекли ряд попыток нелегального пересечения молдавской границы, а также случаи нарушений на пунктах пограничного контроля.
За прошедшие сутки таможенники пресекли ряд попыток нелегального пересечения молдавской границы, а также случаи нарушений на пунктах пограничного контроля.
Обобщая, ситуация на границе за последние сутки выглядит следующим образом:
— Была пресечена попытка провоза через госрубеж незадекларированных товаров.
— Один иностранец нарушил режим пребывания в Молдове.
— Допущено пять случаев нарушения правил провоза пассажиров через границу.
— Один гражданин Молдовы был депортирован из Евросоюза, еще пятерых туда не пустили.