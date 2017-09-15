Более 23 млн рублей выделено на адресную помощь малоимущим жителям Дона

Источник: Аргументы и факты

Более 23 млн рублей направят в сентябре 2017 года на адресную помощь малоимущим жителям Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, с начала года в регионе на выплату такой помощи направлено более 205 млн рублей.

Финансовую поддержку получили около 25 тысяч донских семей.

Как сообщалось ранее, в 2016 году на эти цели из областного бюджета было затрачено более 290 млн рублей.