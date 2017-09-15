В Ростовской области планируется строительство крупного тепличного комплекса

Компания «Зеленая линия» планирует в следующем году начать строительство первой очереди тепличного комплекса в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на слова генерального директора инвестора Валерия Климова. В настоящее время «Зеленая линия» ведет переговоры с банками о кредитовании.

Планируется, что новый тепличный комплекс будет иметь годовую мощностью 10,8 тыс т овощей, объем вложений, необходимых для запуска проекта, оценивается в 1,5 млрд руб. Изначально проект планировали ввести в эксплуатацию в 2014 г. Сама компания была основана в Ростове в 2010 г., ее основным видом деятельности является выращивание овощей. Владелец «Зеленой линии» — Валерий Климов. Выручка компании в 2015 г. составила 49,8 млн руб.