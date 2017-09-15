Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Кто и за что извинялся перед Путиным
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек
Бом сдался и сказал правду об Украине и Донбассе
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
На Украине собираются штурмовать резиденцию Порошенко – СМИ
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
СМИ: ВКС России до конца года вооружат «Суперграчами»
СМИ: в Киеве хотят отстранить Порошенко от власти
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
12:50 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области планируется строительство крупного тепличного комплекса

Его мощность составит 10,8 тыс т овощей в год.

Компания «Зеленая линия» планирует в следующем году начать строительство первой очереди тепличного комплекса в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на слова генерального директора инвестора Валерия Климова. В настоящее время «Зеленая линия» ведет переговоры с банками о кредитовании.

Планируется, что новый тепличный комплекс будет иметь годовую мощностью 10,8 тыс т овощей, объем вложений, необходимых для запуска проекта, оценивается в 1,5 млрд руб. Изначально проект планировали ввести в эксплуатацию в 2014 г. Сама компания была основана в Ростове в 2010 г., ее основным видом деятельности является выращивание овощей. Владелец «Зеленой линии» — Валерий Климов. Выручка компании в 2015 г. составила 49,8 млн руб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 На месте крупного пожара в центре Ростова могут появиться школа и зона рекр
Что делать, если багаж потерялся в аэропорту
В лондонском метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие
Госдума оценила ущерб от звонков о минировании в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь