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12:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Объем ввода жилья в Воронежской области упал на 26% за год

В январе-августе 2017 года в регионе появилось 10,6 тыс новых квартир.

Источник: РИА "Воронеж"

Объем ввода жилья в эксплуатацию в Воронежской области в январе-августе 2017 года составил 630,6 тыс. кв. м — на 25,8% меньше, чем за тот же период 2016 года. В регионе ввели 10,6 тыс. квартир, сообщила пресс-служба Воронежстата в понедельник, 11 сентября. За год уменьшился и объем введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов — на 31,5% (до 192,9 тыс. кв. м).

Воронежская область вышла на пятое место в ЦФО по объему строительства новых жилых домов с января по июнь 2017 года. По данным Росстата, площадь новых жилых помещений в регионе составила 399,3 тыс. кв. м. Это на 37% меньше, чем за тот же период 2016 года (627 тыс. кв. м). Воронежская область уступила позиции Москве и Московской области, где в 2017 году ввели 827 тыс. кв. м и более 2,9 млн кв. м соответственно, а также Белгородской области (450 тыс. кв. м) и Липецкой области (473 тыс. кв. м).

В 2016 году в Воронежской области ввели рекордное количество жилья. Объем строительных работ вырос на 3,9% по сравнению с 2015 годом и составил 1,68 млн кв. м. Регион вошел в топ-3 в ЦФО по объему строительства жилья.

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