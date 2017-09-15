Объем ввода жилья в Воронежской области упал на 26% за год
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Объем ввода жилья в эксплуатацию в Воронежской области в
Воронежская область вышла на пятое место в ЦФО по объему строительства новых жилых домов с января по июнь 2017 года. По данным Росстата, площадь новых жилых помещений в регионе составила 399,3 тыс. кв. м. Это на 37% меньше, чем за тот же период 2016 года (627 тыс. кв. м). Воронежская область уступила позиции Москве и Московской области, где в 2017 году ввели 827 тыс. кв. м и более 2,9 млн кв. м соответственно, а также Белгородской области (450 тыс. кв. м) и Липецкой области (473 тыс. кв. м).
В 2016 году в Воронежской области ввели рекордное количество жилья. Объем строительных работ вырос на 3,9% по сравнению с 2015 годом и составил 1,68 млн кв. м. Регион вошел в топ-3 в ЦФО по объему строительства жилья.