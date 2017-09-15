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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Под Нижним Новгородом откроют производство акриловых дисперсий к 2021 году

Производственная группа «Нова Ролл» (Москва) планирует к 2021 году создать в городе Дзержинске Нижегородской области производство акриловых дисперсий и перенести в регион с московской площадки линию выпуска упаковочной липкой ленты (скотча), сообщил журналистам замгендиректора компании Алексей Кульков.

Источник: РИА Новости

В четверг в Нижнем Новгороде в рамках VI международного бизнес-саммита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством региона и ООО «Оргсинтез ПроЛаб» (находится под управлением «Нова Ролл»).

«Дзержинск — город химиков, и сегодня мы подписываем соглашение о создании в нем производства за 3 миллиарда рублей, на котором будет трудиться 250 человек», — сказал во время подписания соглашения губернатор региона Валерий Шанцев.

Позже Кульков пояснил журналистам, что проект планируется реализовать в три очереди. Предполагается, что первая очередь будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2018 года и сейчас завод уже готов к пусконаладочным работам, вторая очередь — в 2019 году.

Эти этапы предусматривают создание производства акриловых дисперсий мощностью 50 тысяч тонн в год, которые используются в производстве упаковочной ленты. По словам Кулькова, реализация первых двух этапов проекта позволит компании «закрыть российский рынок по упаковочной ленте на 65−70%». Он добавил, что сейчас основными конкурентами компании являются китайские производители.

Третья очередь проекта — перенос линии выпуска упаковочной липкой ленты с завода компании, который расположен в Московской области. Мощность этой линии составляет примерно 500 тысяч квадратных метров скотча в год.

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