Под Нижним Новгородом откроют производство акриловых дисперсий к 2021 году

Источник: РИА Новости

В четверг в Нижнем Новгороде в рамках VI международного бизнес-саммита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством региона и ООО «Оргсинтез ПроЛаб» (находится под управлением «Нова Ролл»).

«Дзержинск — город химиков, и сегодня мы подписываем соглашение о создании в нем производства за 3 миллиарда рублей, на котором будет трудиться 250 человек», — сказал во время подписания соглашения губернатор региона Валерий Шанцев.

Позже Кульков пояснил журналистам, что проект планируется реализовать в три очереди. Предполагается, что первая очередь будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2018 года и сейчас завод уже готов к пусконаладочным работам, вторая очередь — в 2019 году.

Эти этапы предусматривают создание производства акриловых дисперсий мощностью 50 тысяч тонн в год, которые используются в производстве упаковочной ленты. По словам Кулькова, реализация первых двух этапов проекта позволит компании «закрыть российский рынок по упаковочной ленте на 65−70%». Он добавил, что сейчас основными конкурентами компании являются китайские производители.