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13:00 (мск), источник: VN.ru

Область поможет Новосибирску с модернизацией трамваев

В нашем городе организовано движение 11 трамвайных маршрутов. Ежедневно в рейсы выходят больше ста вагонов.

Источник: VN.ru

Правда, их состояние оставляет желать лучшего — большинству уже давно пора на заслуженный отдых. Но что взамен? На этой неделе стало известно, что правительство региона предоставит Новосибирску субсидию на развитие трамвайного движения.

— Подготовлены изменения в государственную программу «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014−2021 годы». В документ включена новая задача — содействие обновлению подвижного состава общественного транспорта, куда входят такие мероприятия, как предоставление субсидий бюджету Новосибирска и господдержка организаций пассажирского транспорта, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Это позволит решить городу ряд актуальных вопросов, среди которых — экономия электроэнергии, уменьшение сходов с линии по техническим неисправностям, повышение привлекательности трамваев для пассажиров. Анатолий Костылевский отметил, что таким образом выполняются и требования федерального законодательства в части обеспечения доступной среды гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, еще в мае 2016 года в сибирской столице было создано совместное российско-белорусское предприятие по модернизации трамваев. Процесс по обновлению начался в первом квартале 2017 года, «перезагруженные» вагоны уже курсируют на двух маршрутах в областном центре. Они ходят до Чистой Cлободы.

Трамваи оборудованы пандусами, мягкими сиденьями, и, как пообещали на предприятии, зимой в них будет очень тепло. Еще один значимый плюс — белорусско-новосибирский трамвай стоит гораздо дешевле.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий обратил внимание на экономическую эффективность обновления новосибирского трамвайного парка в формате российско-белорусского партнерства.

— Благодаря совместной работе удешевляется стоимость одного трамвая на семь миллионов рублей — 18 миллионов вместо 25 за трамвай, — отметил глава региона.

В 2017 году город должен проконтролировать закупку еще двенадцати трамваев. Из областного бюджета на эти цели предоставлена субсидия в размере 100 миллионов рублей. Как отметил губернатор, в перспективе будет актуально обсудить вопрос сотрудничества с соседними регионами по обновлению их трамвайного парка.

Справка. Первый трамвайный маршрут связал железнодорожный вокзал с центром города. В 1960-х годах трамвай в Новосибирске перевозил до 60% общего пассажиропотока, в 1970-х продолжал играть такую же важную роль в городе, как и в предыдущем десятилетии. По состоянию на 1975 год в Новосибирске длина трамвайного пути (в однопутном исчислении) составляла 189 км.

Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 37 от 15 сентября 2017 года.

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