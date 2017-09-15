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13:04 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермякам помогут разобраться в земельных вопросах

На сайте администрации Перми появился новый раздел, посвященный проекту «Земельный ответ».

На сайте администрации Перми появился новый раздел, посвященный проекту «Земельный ответ». Теперь каждый житель города может получить ответы на самые распространенные вопросы, связанные с земельными отношениями, а также получить информацию о порядке действий в той или иной ситуации, скачать актуальные образцы заявлений.

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В рамках проекта во всех районах Перми проводятся выездные консультации, где жители могут задать те или иные вопросы, касающиеся земельного законодательства. Первая такая встреча, прошедшая в Свердловском районе и собрала свыше 60 человек. Следующая состоится 20 сентября в администрации Кировского района.

Актуальное расписание можно найти на сайте gorodperm.ru.

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