Проблемы обманутых свердловских дольщиков решит «дорожная карта»
Ставшая примером для всей России.
Ставшая примером для всей России.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал «дорожную карту» мер по решению проблем обманутых дольщиков и пайщиков региона. Документ будет использован для разработки законодательных механизмов помощи пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Для этого он уже направлен в федеральное министерство строительства и ЖКХ.
В созданном свердловским Минстроем
В сентябре ключи получили дольщики одной из двух многоэтажек ЖК «Березки» в Березовском — 147 человек ждали квартиры от АО «БЗСК-Инвест» с 2014 года. Строительство второй высотки комплекса планируют завершить к декабрю. В Нижнем Тагиле 25 августа был сдан дом № 25 по улице Удовенко. 28 пайщиков ЖСК «Фотеево» должны были получить жилье еще в 2008 году.
Планируется, что до конца 2017 года будут сданы еще 5 проблемных объектов, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.
Правительство Свердловской области и региональное министерство строительства и развития инфраструктуры, в частности, помогали в поиске новых инвесторов, в оформлении земельных участков, в обеспечении гарантий, предусмотренных законодательством.
Вместе с этим и дольщики, и представители министерств отмечают недостаток законодательных механизмов реагирования для быстрого и эффективного решения проблем жертв недобросовестных застройщиков.
В связи с этим уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала участников долевого и паевого строительства жилья, а также тех, кто планирует улучшить свои жилищные условия, принять участие в акции 16 сентября. В 13.00 на Площади Труда собравшиеся попытаются договориться о дальнейшей слаженной работе с органами госвласти и стимулировать разработку эффективных механизмов защиты граждан на федеральном уровне.