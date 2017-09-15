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13:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Проблемы обманутых свердловских дольщиков решит «дорожная карта»

Ставшая примером для всей России.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал «дорожную карту» мер по решению проблем обманутых дольщиков и пайщиков региона. Документ будет использован для разработки законодательных механизмов помощи пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Для этого он уже направлен в федеральное министерство строительства и ЖКХ.

В созданном свердловским Минстроем плане-графике на третий квартал 2017 года значились 18 объектов незавершенного строительства. 2 дома из списка уже заселены.

В сентябре ключи получили дольщики одной из двух многоэтажек ЖК «Березки» в Березовском — 147 человек ждали квартиры от АО «БЗСК-Инвест» с 2014 года. Строительство второй высотки комплекса планируют завершить к декабрю. В Нижнем Тагиле 25 августа был сдан дом № 25 по улице Удовенко. 28 пайщиков ЖСК «Фотеево» должны были получить жилье еще в 2008 году.

Планируется, что до конца 2017 года будут сданы еще 5 проблемных объектов, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

Правительство Свердловской области и региональное министерство строительства и развития инфраструктуры, в частности, помогали в поиске новых инвесторов, в оформлении земельных участков, в обеспечении гарантий, предусмотренных законодательством.

Вместе с этим и дольщики, и представители министерств отмечают недостаток законодательных механизмов реагирования для быстрого и эффективного решения проблем жертв недобросовестных застройщиков.

В связи с этим уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала участников долевого и паевого строительства жилья, а также тех, кто планирует улучшить свои жилищные условия, принять участие в акции 16 сентября. В 13.00 на Площади Труда собравшиеся попытаются договориться о дальнейшей слаженной работе с органами госвласти и стимулировать разработку эффективных механизмов защиты граждан на федеральном уровне.

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