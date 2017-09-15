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13:13 (мск), источник: АиФ Уфа

Ярмарки сельхозпродукции в Уфе пройдут на десяти площадках

В Советском и Калининском районах города адреса изменились.

Число площадок, где уфимцам можно будет купить свежевыращенную сельхозпродукцию 16 сентября, выросло до десяти, об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.

В Демском районе Уфы ярмарка традиционно пройдет на проезжей части по улице Правды (от ул. Таллиннской до ул. М. Джалиля).

В Калининском районе ярмарки будут работать на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, Мушникова и бульвара Баландина (на прошлой неделе прошла на площади перед ДК Моторостроитель).

В Октябрьском районе крупные ярмарки пройдут на площади перед Дворцом спорта на улице Зорге, 41 и на аллее на ул. Рыльского, 33.

В Орджоникидзевском районе традиционное место — перед дворцом Орджоникидзе на улице Первомайской, 14.

В Советском районе на привычном горожанам месте — перед Дворцом молодежи, улица 50 лет Октября, 21 (на прошлой неделе торговля проходила на центральной аллее в парке им. Якутова).

Откроются сельхозплощадки ещё в двух районах столицы. В Кировском районе на улице Рабкоров, 3, 5 и 7, и на фермерском рынке «Урожай» на улице Рабкоров, 20.

В Ленинском районе тоже на двух площадках: территории трамвайного кольца на улице Султанова, 2 и перед сквером «Волна» на ул. Ахметова.

Время торговли с 10.00 до 16.00.

В мэрии подчеркнули, что специалисты проконтролируют качество привезенной продукции.

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