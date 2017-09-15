Москва решила стать мировым лидером по числу трамваев

Категорически не хотим, чтобы вход был только в одну дверь, потому что важно, чтобы люди входили и выходили. Сразу скажу, что это несет определенные проблемы, связанные с оплатой проезда. Ну, это значит, что на таких системах, там, где у нас уходят турникеты, там просто будет больше контролеров, вот для того чтобы системы работали.

Евгений Михайлов глава «Мосгортранса»