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14:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Железнодорожном районе Воронежа построят квартал почти на 0,5 млн кв. м жилья

Всего возведут 24 дома высотой от 11 до 18 этажей и два дома переменной этажности — от 10 до 21 этажа. Количество квартир в новом жилом фонде составит 9,9 тыс.

Источник: Вести - Воронеж

АО «ДСК и ООО «ГрадСтрой» возведут новый квартал в Железнодорожном районе Воронежа. На восьми земельных участках, ограниченных улицами Артамонова, Маршала Одинцова и набережной Чуева, планируется построить 26 домов высотой от 10 до 21 этажа. Площадь жилья в новостройках составит 460,8 тыс. кв. м, планируемая численность населения в квартале — 15,4 тыс. человек. Оценить проект застройки территории горожане смогут на публичных слушаниях, который пройдут в Доме архитектора 16 октября.

Согласно документации, опубликованной на сайте мэрии в пятницу, 15 сентября, площадь территории, отводимой под многоэтажную жилую застройку, составит 47,6 га. При этом собственно под застройку отведут 22,3 га. 7,5 га займет сквер и озелененные территории, 5 га зарезервируют под строительство школы и детских садов, 1,1 га — под гостевую автостоянку. Также на территории квартала появятся детские и спортивные площадки.

Всего АО «ДСК и ООО «ГрадСтрой», входящее в ГК «Еврострой», возведут 24 дома высотой от 11 до 18 этажей и два дома переменной этажности — от 10 до 21 этажа. Количество квартир в новом жилом фонде составит 9,9 тыс., их площадь — 460,8 тыс. кв. м, население квартала — 15,4 тыс. человек.

На первых этажах жилых зданий застройщики разместят магазины, точки общепита, предприятия бытового обслуживания, филиал банка, жилищно-эксплуатационную службу, досуговые центры и пункт охраны. В пристройках к домам появятся торговые площади, аптека и кабинет семейного врача.

В квартале также планируется построить школу вместимостью до 1224 человек и два детских сада на 600 мест. Еще 80 детей примут два дошкольных учреждения дополнительного образования.

На земельном участке по улице Артамонова, 34/7 планируется размещение надземной гараж-стоянки для 100 парковочных мест. Еще 2 тыс. автомобилей смогут вместить три многоэтажных гостевых стоянки.

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