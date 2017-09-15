Свердловское правительство пообещало Верхней Пышме 48 миллиардов

Верхняя Пышма получит 48 миллиардов на реализацию программы «Развитие городского округа» на 2017−2022 годы. 15 сентября документ был принят кабинетом министров Свердловской области под руководством главы региона Евгения Куйвашева.

Большая часть финансирования — 26 миллиардов рублей — будет выделена из внебюджетных источников, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Среднего Урала.

В рамках программы запланировано строительство и реконструкция 23 километров муниципальных автодорог, а также прокладка трамвайной линии «Екатеринбург — Верхняя Пышма».

За пять лет в эксплуатацию будет введено 485 тысяч квадратных метров жилья, в том числе в микрорайонах «Садовый-2» и «Центральный». Кроме того, планируется строительство наемного дома социального использования и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Реконструкция и капитальный ремонт ждут здания восьми образовательных организаций. Также будут построены новые школы и детские сады, Дворец технического творчества и образовательно-развлекательного центра «Планетарий». Новые объекты появятся в загородном лагере «Надежда».

В Верхней Пышме появятся Дворец водных видов спорта и самбо, хоккейный корт, картодром, крытый стадион на 10 000 зрителей и семь физкультурно-оздоровительных комплексов.

Кроме того, в рамках программы предусмотрен капремонт хирургического корпуса Центральной городской больницы и строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных.

Прописаны в документе и реконструкция парка культуры и отдыха, строительство досугового центра, ремонт клубов в селе Мостовое и поселке Сагра.

К 2022 году будет введено в эксплуатацию шесть котельных, 7,5 километра теплосетей и 15 километров электросетей. Нормативную мощность очистных сооружений намечено довести до 36 000 кубометров в сутки и ликвидировать дефицит источников водоснабжения.