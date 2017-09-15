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13:56 (мск), источник: Новости Перми

16 сентября часть Перми останется без воды

В субботу в нескольких домах города будет отключено водоснабжение. Уже вечером все работы должны быть завершены.

16 сентября сразу в нескольких домах Перми не будет воды. Так, аварийно-восстановительные работы пройдут с 10:00 до 19:00 на ул. Балхашской, 212. По этой причине без воды останутся:
— ул. Балхашская, 198, 201, 203, 207;
— ул. Запорожская, 194;
— ул. Старцева, 183;
— ул. Сузальская, 1,3.

С 09:00 до 18:00 будут вестись работы на ул. 9 мая, 22. Водоснабжение отключат в домах:
— ул. 9 мая, 11, 13, 14, 16, 18, 18/1, 18а, 20 и 22;
— ул. Баумана, 17;
— ул. Мира, 28, 66б, 66 В.

С 09:00 до 19:00 отключат водоснабжение по следующим адресам:
— ул. Азотная, 1;
— ул. Бушмакина, 11, 13;
— ул. Генерала Довлатова, 42;
— ул. Колвинская, 23;
— ул. Можайская, 3, 6.

Кроме того, с 09:00 до 20:00 из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет на улицах:
— ул. Вижайская, 14, 14а, 16, 18, 20;
— ул. Куйбышева, 147;
— ул. Лодыгина, 10, 5, 5а, 6, 7;
— ул. Новосибирская, 13.

Для проведения плановых работ воду отключат с 09:00 до 17:00 на ул. Боровая, 26, 28, 30, 30а и 32.

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