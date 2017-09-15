16 сентября часть Перми останется без воды

16 сентября сразу в нескольких домах Перми не будет воды. Так, аварийно-восстановительные работы пройдут с 10:00 до 19:00 на ул. Балхашской, 212. По этой причине без воды останутся:

— ул. Балхашская, 198, 201, 203, 207;

— ул. Запорожская, 194;

— ул. Старцева, 183;

— ул. Сузальская, 1,3.

С 09:00 до 18:00 будут вестись работы на ул. 9 мая, 22. Водоснабжение отключат в домах:

— ул. 9 мая, 11, 13, 14, 16, 18, 18/1, 18а, 20 и 22;

— ул. Баумана, 17;

— ул. Мира, 28, 66б, 66 В.

С 09:00 до 19:00 отключат водоснабжение по следующим адресам:

— ул. Азотная, 1;

— ул. Бушмакина, 11, 13;

— ул. Генерала Довлатова, 42;

— ул. Колвинская, 23;

— ул. Можайская, 3, 6.