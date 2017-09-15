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14:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Закон должен гарантировать защиту прав инвесторов

Президент РТ Рустам Минниханов выступил на Каzan Legal форуме.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ», Марат Хамитов). Рустам Минниханов обратил внимание участников и гостей Каzan Legal форума на необходимость сохранения баланса интересов государства и бизнеса. «Закон должен гарантировать защиту прав инвесторов, но при этом исключать возможность злоупотребления правом», — заявил он.

Президент отметил, что руководство Республики значительное внимание уделяет помощи предпринимателям в тех или иных вопросах. «Особо мы сегодня работаем по административным барьерам, по сокращению сроков оказания тех или иных сервисов», — пояснил Минниханов. Он рассказал, что старается лично встречаться со всеми крупными резидентами. «На закладку первого камня, открытие завода, если какие-то проблемы у них возникают, сразу подключиться, чтобы снять все вопросы. Вот такая работа персонифицированная», — поделился Президент.

Предсказуемость экономической политики в Татарстане, сбалансированное и доступное для бизнес-партнеров законодательство «обеспечивает доверие инвесторов и их интересов к реализации на территории Республики самых сложных и масштабных проектов», — заявил Рустам Минниханов.

«Нам еще очень много надо работать. И мы будем дальше работать», — пообещал Президент.

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