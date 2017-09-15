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14:46 (мск), источник: РИА Новости

Центробанк снизил ключевую ставку до 8,5%

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку с 9 до 8,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Источник: РИА Новости

Совет директоров ЦБ также отметил, что инфляция находится вблизи 4 процентов, а экономика продолжает расти. Банк России допустил, что ключевая ставка в ближайшие два квартала может продолжить снижаться.

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Принимая решение по ключевой ставке, ЦБ будет исходить из оценки рисков отклонения инфляции от цели, а также изменений потребительских цен и экономической активности.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозировало такое решение, отмечая, что снижение ставки возможно благодаря замедлению инфляции в России и рекордной августовской дефляции.

Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции в стране. Ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление экономического роста, поскольку предприниматели теряют возможность брать дешевые кредиты.

За последний год ЦБ снижал ключевую ставку уже три раза.

На начало 2017 года она составляла 10 процентов, а к июню снизилась до 9 процентов.

Восемь с половиной: ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5%
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14:42 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Михаил Решетников
Очень надеюсь, что ЦБ оценил все риски связанные с понижением ставки и это решение связано именно с показателями в экономике. Команда Набиулиной очень...
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