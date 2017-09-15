Центробанк снизил ключевую ставку до 8,5%
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку с 9 до 8,5 процента годовых, следует из
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку с 9 до 8,5 процента годовых, следует из
Совет директоров ЦБ также отметил, что инфляция находится вблизи 4 процентов, а экономика продолжает расти. Банк России допустил, что ключевая ставка в ближайшие два квартала может продолжить снижаться.
Принимая решение по ключевой ставке, ЦБ будет исходить из оценки рисков отклонения инфляции от цели, а также изменений потребительских цен и экономической активности.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозировало такое решение, отмечая, что снижение ставки возможно благодаря замедлению инфляции в России и рекордной августовской дефляции.
Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции в стране. Ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление экономического роста, поскольку предприниматели теряют возможность брать дешевые кредиты.
На начало 2017 года она составляла 10 процентов, а к июню снизилась до 9 процентов.