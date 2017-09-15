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14:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Незаконно установленные киоски начали сносить в Новосибирске

Владельцы киосков несколько месяцев игнорировали предписания судебных приставов.

Источник: Вести - Новосибирск

В Октябрьском районе ломают кафе «Узген». Его хозяин — знакомая приставам личность. В прошлом году были демонтированы несколько принадлежавших ему нестационарных объектов. Сноса киоска на проспекте Дзержинского добились жильцы дома. Воевали с владельцем несколько лет. Добровольно убрать торговую точку — не торопился. Устав ждать, жильцы решили демонтировать киоск на свои деньги.

Александр Ярко, пресс-секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов: «В городе на данный момент примерно сотня незаконно установленных нестационарных объектов, которые ждут своего часа. В этом году снесли 21 нестационарный объект, остальные ждут притока денежных средств — из Москвы или взыскателя, то есть администраций районов».

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