Незаконно установленные киоски начали сносить в Новосибирске

В Октябрьском районе ломают кафе «Узген». Его хозяин — знакомая приставам личность. В прошлом году были демонтированы несколько принадлежавших ему нестационарных объектов. Сноса киоска на проспекте Дзержинского добились жильцы дома. Воевали с владельцем несколько лет. Добровольно убрать торговую точку — не торопился. Устав ждать, жильцы решили демонтировать киоск на свои деньги.