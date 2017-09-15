Незаконно установленные киоски начали сносить в Новосибирске
Владельцы киосков несколько месяцев игнорировали предписания судебных приставов.
Владельцы киосков несколько месяцев игнорировали предписания судебных приставов.
В Октябрьском районе ломают кафе «Узген». Его хозяин — знакомая приставам личность. В прошлом году были демонтированы несколько принадлежавших ему нестационарных объектов. Сноса киоска на проспекте Дзержинского добились жильцы дома. Воевали с владельцем несколько лет. Добровольно убрать торговую точку — не торопился. Устав ждать, жильцы решили демонтировать киоск на свои деньги.
Александр Ярко, п