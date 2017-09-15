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14:07 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский оценил ход уборочной кампании в агрохолдинге «Равис»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проверил ход уборочной кампании в Сосновском районе и ознакомился с работой крупнейшего предприятия региона — агрохолдинга «Равис», которое возглавляет Андрей Косилов.

Глава региона побывал на полях сельхозпредприятия «Заря», входящего в агрохолдинг, в Сосновском районе. В 2017 году агрохолдинге планируется намолотить 100 тысяч тонн зерна, десять лет назад собственное производство зерна в агрохолдинге составляло 50−60 тысяч тонн в год.

По словам генерального директора агрохолдинга Андрея Косилова, урожайность по холдингу составляет 19,3 центнера с гектара. Предприятие является лидером в освоении технологии выращивания озимых культур. В этом году обмолочено 4,1 тысячи гектар пшеницы, ржи, тритикале, что составляет 25% от общеобластного клина озимых.

Борис Дубровский отметил, что в регионе многие животноводы и птицеводы формируют собственную кормовую базу. Компания «Равис» производит 60% зерна для производства комбикормов. «Руководство агрохолдинга ставит задачу довести эту долю до 100%. Мы эту нацеленность поддерживаем», — подчеркнул глава региона.

Компания также постоянно обновляет технологии, машины, оборудование как на базовом предприятии — птицефабрике, так и в сельскохозяйственных предприятиях. За последние 5 лет направлено более 650 миллионов рублей на модернизацию.

Всего в Челябинской области обмолочено 716 тысячи гектар зерновых и зернобобовых культур. «Темпы уборки динамичные, на данный момент урожайность составляет свыше 17 центнеров с гектара, прошлом году было чуть больше 14», — отметил Борис Дубровский. Всего планируется обмолотить порядка двух миллионов тонн зерна.

По словам главы региона, большую роль сыграло применение аграриями современных технологических решений. «Область ежегодно увеличивает финансовую помощь аграриям по этому направлению. «В прошлом было закуплено техники на 1,5 миллиарда рублей, в этом году на эти цело затрачено более двух. На будущий год закладываем в бюджете увеличение этой части поддержки», — уточнил губернатор.

Справка.

Агрохолдинг «Равис» — предприятие замкнутого цикла. В его состав входят ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», ООО «ПКЗ «Дубровский» и шесть сельхозпредприятий на территориях Варненского, Уйского, Троицкого, Еткульского, Сосновского и Каслинского районов.

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