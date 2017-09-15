«Уральские авиалинии» возобновят рейсы из Екатеринбурга в Якутск с октября

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания «Уральские авиалинии» после многолетнего перерыва возобновит рейсы из Екатеринбурга в Якутск, сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

«После длительного перерыва — речь идет не об одном годе — мы возобновляем рейс Екатеринбург — Якутск — Екатеринбург. Одна из причин возобновления рейса — разлет в/из страны СНГ, так как в Екатеринбурге удобные стыковки для жителей Республики Саха (Якутия)», — уточнили ТАСС в пресс-службе.

По данным компании, регулярные рейсы будут выполняться с 19 октября 2017 года по 22 марта 2018 года по средам в Якутск, а по четвергам из Якутска. Стоимость билета в одну сторону составит порядка 13 тыс. рублей.