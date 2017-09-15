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14:57 (мск), источник: ТАСС

«Уральские авиалинии» возобновят рейсы из Екатеринбурга в Якутск с октября

Перелеты возобновляются после длительного перерыва.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания «Уральские авиалинии» после многолетнего перерыва возобновит рейсы из Екатеринбурга в Якутск, сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

«После длительного перерыва — речь идет не об одном годе — мы возобновляем рейс Екатеринбург — Якутск — Екатеринбург. Одна из причин возобновления рейса — разлет в/из страны СНГ, так как в Екатеринбурге удобные стыковки для жителей Республики Саха (Якутия)», — уточнили ТАСС в пресс-службе.

По данным компании, регулярные рейсы будут выполняться с 19 октября 2017 года по 22 марта 2018 года по средам в Якутск, а по четвергам из Якутска. Стоимость билета в одну сторону составит порядка 13 тыс. рублей.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь — июль 2017 года. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus, перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 — А320, 13 — А321 и семь — А319).

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