В Волгоградской области выросло потребление электроэнергии

Источник: РИАЦ

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Волгоградской области» (Волгоградское РДУ), потребление электроэнергии в областной энергосистеме за минувшие восемь месяцев составило 10 204,1 млн кВт/ч.

При этом, электростанции энергосистемы за тот же период выработали 12 652,3 млн кВт/ч электроэнергии, что на 9,7% больше выработки в первые восемь месяцев 2016 года. Рост производства электроэнергии в Волгоградской энергосистеме объясняется увеличением выработки Волжской ГЭС, связанной с повышенной приточностью рек Волжско-Камского каскада в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Отдельно в августе потребление электроэнергии в областной энергосистеме составило 1292,6 млн кВт/ч, что на 5,5% больше объема потребления в августе 2016 года. Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Волгоградской области за месяц составила 1 521,5 млн кВт/ч, что на 32,7% больше, чем в августе 2016 года.