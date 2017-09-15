Возможности заняться своим делом без регистрации ИП расширят в Беларуси

Источник: БЕЛТА

Проект указа предусматривает расширение перечня видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. Документ входит в пакет законодательных актов, которые готовятся в рамках развития предпринимательства и стимулирования деловой активности населения.

Как сообщил Сергей Наливайко по итогам доклада, глава государства поддержал предложенные нововведения. В настоящее время в Налоговом кодексе уже есть 18 видов деятельности, по которым физические лица вправе осуществлять простейшие виды деятельности заявительным образом.

«То есть два условия должны соблюдаться: подача заявления, регистрация в налоговых органах и уплата налогов. Это такие виды деятельности, как торговля до 5 дней в течение месяца либо оказание каких-то простейших услуг, как-то помощь в ведении сельского хозяйства. Там минимальные ставки, которые определяются и утверждаются областными советами либо Минским городским советом, — рассказал министр. — Таких 18 видов деятельности. Они уже есть. Дополнительно к ним данным проектом указа предлагается еще 12 видов деятельности. Считаю, что это то направление, по которому надо идти с точки зрения выведения бизнеса из тени».

Сергей Наливайко не исключил, что со временем подобных видов деятельности станет еще больше. «Не исключено, что этот перечень будет расширяться. То, что он не закрытый, — это точно», — сказал он.

Как стало известно БЕЛТА, перечень предполагается расширить за счет таких видов деятельности, как реализация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного проживания физических лиц, выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, настройке музыкальных инструментов, распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов, а также выполнение отделочных работ и оказание гражданам услуг в сфере компьютерного программирования и консультирования. В перечень также включены услуги по дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну, парикмахерские и косметические услуги.