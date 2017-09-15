Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек - СМИ
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
В ДНР высказались о гуманитарной помощи от России
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Как фильм Учителя стал самым скандальным в России
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
СМИ: Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
На Украине собираются штурмовать резиденцию Порошенко – СМИ
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
В Киеве готовятся отстранить Порошенко: СМИ об импичменте
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8В Индии простились с Ганешей
15:20 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура выявила в Челябинске земельные хищения почти на 500 млн рублей

Челябинск. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Челябинская полиция расследует уголовное дело в отношении группы мошенников, которые незаконно завладели муниципальной землей, причинив бюджету ущерб почти на 500 млн рублей.

Пресс-служба совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщает в пятницу, что информация о земельных хищениях поступила в адрес СПЧ от жителей 35-го микрорайона Челябинска.

В коллективном обращении люди сообщили, что в «городе сформирована мошенническая схема увода земель», которую реализуют лица, имеющие связи в органах госвласти, правоохранительных органах и судах.

В результате граждане рискуют потерять свои земельные участки и построенные на них капитальные дома, отмечается в послании.

На основании обращения СПЧ в Генпрокуратуру РФ по Уральскому федеральному округу была организована прокурорская проверка. По ее итогам возбуждено дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении группы злоумышленников, которые с 2011 года по настоящее время, предоставив в администрацию подложные документы, получили право распоряжаться почти 30 га земли. Ее общая стоимость составляет 492,2 млн рублей.

Контроль за ходом расследования осуществляют прокуратура Челябинской области и Генпрокуратура РФ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тверская область будет развивать водный туризм
Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом
Ущерб от анонимных звонков о минировании оценили в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
Кремль опроверг решение прекратить гуманитарную помощь Донбассу
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь