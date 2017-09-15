Генпрокуратура выявила в Челябинске земельные хищения почти на 500 млн рублей

Пресс-служба совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщает в пятницу, что информация о земельных хищениях поступила в адрес СПЧ от жителей 35-го микрорайона Челябинска.

В коллективном обращении люди сообщили, что в «городе сформирована мошенническая схема увода земель», которую реализуют лица, имеющие связи в органах госвласти, правоохранительных органах и судах.

В результате граждане рискуют потерять свои земельные участки и построенные на них капитальные дома, отмечается в послании.

На основании обращения СПЧ в Генпрокуратуру РФ по Уральскому федеральному округу была организована прокурорская проверка. По ее итогам возбуждено дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении группы злоумышленников, которые с 2011 года по настоящее время, предоставив в администрацию подложные документы, получили право распоряжаться почти 30 га земли. Ее общая стоимость составляет 492,2 млн рублей.