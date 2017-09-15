Эксперты из регионов, переживших АЧС, назвали способ остановить чуму в Омской области
Полпред Меняйло на неделю отправил группу специалистов в Омскую область как в самый бедствующий регион Сибири.
Полпред Меняйло на неделю отправил группу специалистов в Омскую область как в самый бедствующий регион Сибири.
Сегодня, 15 сентября, губернатор Виктор Назаров по видеоконференцсвязи провёл с представителями сельских районов совещание о борьбе с африканской чумой свиней. Совещание было особо значимым. На нём с конкретными рекомендациями выступил эксперт Борис Самарский — руководитель управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
Как поясняет правительственный портал «Омская губерния», несколько дней назад полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло отправил в Омскую область восьмерых экспертов. Они в течение недели изучали в регионе обстановку и наконец сформулировали тактику, которая поможет остановить инфекцию.
Руководитель экспертной группы Самарский подчеркнул: предложения основаны на тяжёлом опыте регионов, в прошлом переживших АЧС. Среди них и Иркутская область. Самое главное, по его мнению, — исключить вывоз продукции свиноводства из очагов АЧС.
Борис Самарский, руководитель управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия:
— Нужно максимально повысить уровень взаимодействия и ужесточить контроль, чтобы отслеживать каналы поступления продукции и пути её реализации. Запретить выгул животных, проводить регулярные клинические обследования и через это вести постоянный учёт численности животных, чтобы своевременно принять меры.
Губернатор Назаров рассчитывает, что омские следователи смогут установить источник, из которого в наш регион попал вирус.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Установим источник — будем понимать, откуда инфекция пришла и как с этим бороться.
«Омская губерния» отмечает, что с 2018 года в регионе введут обязательную идентификацию сельскохозяйственных животных. Ветеринарная служба уже закупила бирки для «пирсинга».
Глава Минсельхоза Максим Чекусов рассказал, что в регионе запущено 20 пунктов, которые проверяют крестьянскую свинину на АЧС.
Максим Чекусов, министр сельского хозяйства Омской области:
— Крестьянская продукция промышленного убоя проверена и безопасна. Она начинает поступать на рынки и в торговую сеть.
Ещё 29 убойных пунктов заработают, когда карантин снимут с нескольких сельских поселений.