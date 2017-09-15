Эксперты из регионов, переживших АЧС, назвали способ остановить чуму в Омской области

Сегодня, 15 сентября, губернатор Виктор Назаров по видеоконференцсвязи провёл с представителями сельских районов совещание о борьбе с африканской чумой свиней. Совещание было особо значимым. На нём с конкретными рекомендациями выступил эксперт Борис Самарский — руководитель управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Как поясняет правительственный портал «Омская губерния», несколько дней назад полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло отправил в Омскую область восьмерых экспертов. Они в течение недели изучали в регионе обстановку и наконец сформулировали тактику, которая поможет остановить инфекцию.

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Руководитель экспертной группы Самарский подчеркнул: предложения основаны на тяжёлом опыте регионов, в прошлом переживших АЧС. Среди них и Иркутская область. Самое главное, по его мнению, — исключить вывоз продукции свиноводства из очагов АЧС.

Борис Самарский, руководитель управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия:

— Нужно максимально повысить уровень взаимодействия и ужесточить контроль, чтобы отслеживать каналы поступления продукции и пути её реализации. Запретить выгул животных, проводить регулярные клинические обследования и через это вести постоянный учёт численности животных, чтобы своевременно принять меры.

Губернатор Назаров рассчитывает, что омские следователи смогут установить источник, из которого в наш регион попал вирус.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Установим источник — будем понимать, откуда инфекция пришла и как с этим бороться.

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«Омская губерния» отмечает, что с 2018 года в регионе введут обязательную идентификацию сельскохозяйственных животных. Ветеринарная служба уже закупила бирки для «пирсинга».

Глава Минсельхоза Максим Чекусов рассказал, что в регионе запущено 20 пунктов, которые проверяют крестьянскую свинину на АЧС.

Максим Чекусов, министр сельского хозяйства Омской области:

— Крестьянская продукция промышленного убоя проверена и безопасна. Она начинает поступать на рынки и в торговую сеть.