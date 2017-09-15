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15:21 (мск), источник: Actualitati.md

Столичные маршрутки прошли неожиданную техническую проверку

Столичные микроавтобусы прошли техническую проверку, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения.

Источник: Actualitati.md

Сотрудники полиции провели спецоперацию на пересечении бульваров Гагарин и Дечебал.

Досмотру подверглись маршрутные такси № 117, 129 и 169. В результате рейда, в четырех случаях были выявлены нарушения.

Водителям и экономическим агентам рекомендовали в ближайшее время устранить обнаруженные недостатки.

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