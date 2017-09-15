Столичные маршрутки прошли неожиданную техническую проверку
Столичные микроавтобусы прошли техническую проверку, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения.
Столичные микроавтобусы прошли техническую проверку, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения.
Сотрудники полиции провели спецоперацию на пересечении бульваров Гагарин и Дечебал.
Досмотру подверглись маршрутные такси № 117, 129 и 169. В результате рейда, в четырех случаях были выявлены нарушения.
Водителям и экономическим агентам рекомендовали в ближайшее время устранить обнаруженные недостатки.