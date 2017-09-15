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15:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава РЖД и Максим Решетников договорились о строительстве нового моста через Каму

Сегодня в ходе встречи врио губернатора края Максима Решетникова и президента ОАО «РЖД» Олега Белозерова была достигнута договоренность о строительстве нового моста через Каму.

«В ходе непростых переговоров удалось нащупать вариант, который мы возьмем в качестве проработки», — рассказал Максим Решетников.

«Мы рассмотрим строительство совмещенного дорожного и железнодорожного моста в районе Пальников с переходом на другую сторону Камы и выходом на станцию Кабельная, затем — на Блочную», — сказал он.

Врио губернатора добавил, что в таком случае должен быть рассмотрен вопрос общественного транспорта, а именно организации транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на ст. Пермь-2 и ст. Мотовилиха. «Уже можно двигаться — принципиальная возможность у нас есть», — подытожил он.

Олег Белозеров подчеркнул, что в «РЖД» должны поддержать развитие края с производственной точки зрения, а также что новый вариант строительства моста сделает ситуацию «даже лучше, чем сейчас».

«Ветка является для нас очень важной и основной», — сказал он, — «но стало понятно, что нужно обеспечить дополнительную надежность, а провоз грузов через КамГЭС является несовременным. Это непростая и довольно затратная работа. Могу точно сказать, что эту задачу мы решим, и мы определили для себя достаточно короткие сроки для реализации этого проекта».

Напомним, ранее краевое правительство и Максим Решетников озвучили планы по переустройству набережной Камы и демонтажа железнодорожной ветки с участка от Перми II до КамГЭС. Во время своего визита в Пермь президент России Владимир Путин поддержал планы реконструкции пермской набережной. Для благоустройства набережной и в связи с отмечаемым в 2023 году 300-летием Перми власти предлагают демонтировать железнодорожную ветку, что позволит создать здесь новое городское пространство. Грузоперевозки будут перенаправлены на параллельную линию на другом берегу реки.

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