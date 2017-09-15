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15:33 (мск), источник: Sputnik.by

Польша вводит налог на «сезонных» белорусских работников

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Правительство Польши планирует до конца 2017 года принять проект закона, который введет фиксированный налог на трудоустройство сезонного работника. За трудоустройство одного иностранца, в том числе и белорусов, на сезонную работу придется заплатить не меньше 300 злотых в месяц (примерно 80 долларов), сообщил портал Biznes interia.

Источник: Sputnik.by

Также правительство планирует решить проблему с регистрацией иностранных работников. Закон коснется сотен тысяч людей, отметил глава постоянной комиссии Кабинета министров Польши Генри Ковальчик.

Он также отметил, что в прошлом году разрешение на въезд в Польшу получило больше миллиона человек, однако сложно сказать, сколько из них были трудоустроены.

«Сегодня в строительной отрасли существует огромный кризис рабочей силы, и мы поддерживаем привлечение в этой сфере сезонных работников», — подчеркнул Ковальчик.

Чаще всего белорусы работают в Польше на сборе фруктов или овощей, сезонную работу ищут и в туристической сферы, в сфере гостиничного бизнеса. Самый высокий спрос на рабочую силу в сельском хозяйстве и строительстве.

В течение последних трех лет количество иностранцев, официально трудоустроенных в Польше, возросло в два раза. Сейчас их 237 тысяч. Большинство — граждане Украины (60%), белорусы на втором месте — их 11 тысяч. Россияне на четвертом месте, их 5,1 тысячи, приводит данные Служба социального страхования (Zakład Ubespieczeń Socjalnych, ZUS).

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