Польша вводит налог на «сезонных» белорусских работников

Источник: Sputnik.by

Также правительство планирует решить проблему с регистрацией иностранных работников. Закон коснется сотен тысяч людей, отметил глава постоянной комиссии Кабинета министров Польши Генри Ковальчик.

Он также отметил, что в прошлом году разрешение на въезд в Польшу получило больше миллиона человек, однако сложно сказать, сколько из них были трудоустроены.

«Сегодня в строительной отрасли существует огромный кризис рабочей силы, и мы поддерживаем привлечение в этой сфере сезонных работников», — подчеркнул Ковальчик.

Чаще всего белорусы работают в Польше на сборе фруктов или овощей, сезонную работу ищут и в туристической сферы, в сфере гостиничного бизнеса. Самый высокий спрос на рабочую силу в сельском хозяйстве и строительстве.