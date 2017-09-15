Какие штрафы предусмотрены для столичных нарушителей ПДД
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Новая система фото- видеофиксации «Сергек» начала работать в Астане с 15 сентября, сообщила
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Новая система фото- видеофиксации «Сергек» начала работать в Астане с 15 сентября, сообщила
Система фиксирует следующие нарушения ПДД:
За превышение скорости предусмотрено административное наказание в виде штрафа:
Вблизи учебных заведений и детских садов ограничивается скорость движения на проезжей части до 40 км/час, установлены щиты со знаками ограничения скорости, нанесены соответствующие дорожные разметки.
Данные участки взяты на особый контроль системой фото- и видеофиксации «Сергек».