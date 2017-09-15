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16:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

Какие штрафы предусмотрены для столичных нарушителей ПДД

АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Новая система фото- видеофиксации «Сергек» начала работать в Астане с 15 сентября, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел столицы.

Источник: Sputniknews.kz

Система фиксирует следующие нарушения ПДД:

  • превышение скорости
  • езду по выделенной для общественного транспорта полосе (Bus Lane)
  • пересечение стоп-линий.

За превышение скорости предусмотрено административное наказание в виде штрафа:

  • на 10−20 км/ч (10 МРП — 22690 тенге)
  • на 20−40 км/ч (15 МРП — 34035 тенге)
  • свыше 40 км/ч (30 МРП- 68070 тенге).

Вблизи учебных заведений и детских садов ограничивается скорость движения на проезжей части до 40 км/час, установлены щиты со знаками ограничения скорости, нанесены соответствующие дорожные разметки.

Данные участки взяты на особый контроль системой фото- и видеофиксации «Сергек».

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