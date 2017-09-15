После реконструкции открылся мост через реку Большой Кинель
После масштабных ремонтных работ вновь начал работать обновленный мост через реку Большой Кинель, соединяющий село Свободные Ключи
После масштабных ремонтных работ вновь начал работать обновленный мост через реку Большой Кинель, соединяющий село Свободные Ключи
В торжественном открытии приняли участие главы муниципалитетов Сергей Радько и Александр Бугаков, жители обеих территорий, сотрудники компании. Именно буровики больше полувека назад и построили в этом месте техническую переправу для своей спецтехники, оказавшуюся очень востребованной и населением.
Десятилетия эксплуатации привели старый мост в аварийное состояние.
«Сегодняшнее событие — это добрый знак дружбы, взаимовыручки, хорошего начала дальнейшей реализации совместных проектов», — отметил в ходе торжественной церемонии Сергей Радько.
Его поддержал и коллега Александр Бугаков: «Мы открываем мост, который не просто соединяет две территории, а символизирует связь власти, бизнеса и людей двух муниципальных образований».
После слов благодарности в адрес всех, кто принимал участие в реконструкции, главы муниципальных образований одновременно перерезали ленточки с двух сторон моста и, встретившись на середине, скрепили союз двух территорий дружеским рукопожатием.
Особенно радостным событие стало для людей, которым приходится ежедневно переправляться с одного берега на другой. «Мост жизненно необходим для села, — рассказала жительница села Свободные Ключи Людмила Жукова. — Раньше мы ремонтировали мост своими силами почти каждый год. Мы все ездим в город на рынок, многие — на работу. Большая часть домов в селе принадлежит дачникам, им тоже удобнее ездить через этот мост, чем вокруг».