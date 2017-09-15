После реконструкции открылся мост через реку Большой Кинель

Источник: Volga News

В торжественном открытии приняли участие главы муниципалитетов Сергей Радько и Александр Бугаков, жители обеих территорий, сотрудники компании. Именно буровики больше полувека назад и построили в этом месте техническую переправу для своей спецтехники, оказавшуюся очень востребованной и населением.

Десятилетия эксплуатации привели старый мост в аварийное состояние.

В этом году по многочисленным просьбам жителей и по инициативе руководства Кинель-Черкасского района, которую охотно поддержали отрадненцы, на месте старой конструкции был построен новый мост.

«Сегодняшнее событие — это добрый знак дружбы, взаимовыручки, хорошего начала дальнейшей реализации совместных проектов», — отметил в ходе торжественной церемонии Сергей Радько.

Его поддержал и коллега Александр Бугаков: «Мы открываем мост, который не просто соединяет две территории, а символизирует связь власти, бизнеса и людей двух муниципальных образований».

После слов благодарности в адрес всех, кто принимал участие в реконструкции, главы муниципальных образований одновременно перерезали ленточки с двух сторон моста и, встретившись на середине, скрепили союз двух территорий дружеским рукопожатием.