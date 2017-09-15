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18:21 (мск), источник: Kazinform

Сколько новых ресторанов и гостиниц открылось в Астане во время «ЭКСПО-2017»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — За время проведения «ЭКСПО-2017» в столице открылись 47 новых ресторанов. Об этом сообщил аким Астаны Асет Исекешев на церемонии награждения лучших сотрудников, задействованных в организации и проведении международной выставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Агентство «Москва»

Градоначальник отметил, что в рамках проведения ЭКСПО увеличено количество гостиниц с 165 в 2016 году до 201 в 2017 году, заполняемость которых повысилась в три раза.

«За время проведения “ЭКСПО-2017” в столице открылись 47 новых ресторанов. Построено 11 улиц, отремонтировано 44,4 км дорог. Для обеспечения тепло- и энергоснабжения территории “Астана EXPO-2017” построено 50,2 км тепловых сетей, 25 585 км электрических сетей, 3 объекта электроснабжения», — сказал Асет Исекешев.

Аким также добавил, что за три месяца проведения выставки «ЭКСПО-2017» в Астане городским акиматом проведено 647 культурных и 28 спортивных международных и республиканских мероприятий.

«Согласно рейтингу событийного потенциала среди государств ШОС и СНГ, Астана вошла в ТОП-5 столиц. Выражаю искреннюю благодарность жителям Астаны за оказанную поддержку в реализации идеи выставки. Тысячи людей трудились во благо успешной организации выставки. Я очень признателен всем за участие», — заключил Асет Исекешев.

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