Сколько новых ресторанов и гостиниц открылось в Астане во время «ЭКСПО-2017»

Градоначальник отметил, что в рамках проведения ЭКСПО увеличено количество гостиниц с 165 в 2016 году до 201 в 2017 году, заполняемость которых повысилась в три раза.



«За время проведения “ЭКСПО-2017” в столице открылись 47 новых ресторанов. Построено 11 улиц, отремонтировано 44,4 км дорог. Для обеспечения тепло- и энергоснабжения территории “Астана EXPO-2017” построено 50,2 км тепловых сетей, 25 585 км электрических сетей, 3 объекта электроснабжения», — сказал Асет Исекешев.



Аким также добавил, что за три месяца проведения выставки «ЭКСПО-2017» в Астане городским акиматом проведено 647 культурных и 28 спортивных международных и республиканских мероприятий.



«Согласно рейтингу событийного потенциала среди государств ШОС и СНГ, Астана вошла в ТОП-5 столиц. Выражаю искреннюю благодарность жителям Астаны за оказанную поддержку в реализации идеи выставки. Тысячи людей трудились во благо успешной организации выставки. Я очень признателен всем за участие», — заключил Асет Исекешев.