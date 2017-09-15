ЦБ утвердил план участия в санации «Открытия»

Источник: РИА "Новости"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — ЦБ утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Открытие», говорится в сообщении регулятора.

План предусматривает докапитализацию и предоставление банку средств на поддержание ликвидности, «что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации».

Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил в четверг, что регулятор уже выделил средства на поддержание ликвидности "Открытия", в ближайшее время начнет первый этап его докапитализации. Объемы не раскрывались.

Он подчеркнул, что первые суммы докапитализации «Открытия» будут гораздо меньше ранее представленных оценок потребности банка в капитале.

«Первые суммы, которые будут выделены на докапитализацию, будут гораздо меньше тех сумм, о которых я говорил. Они будут нужны для того, чтобы поддержать сам банк с минимальной достаточностью капитала, а также поддержать непрерывность деятельности его филиалов», — отметил В. Поздышев.

Ранее в интервью агентству Reuters он сообщил, что ЦБ предварительно оценил потребность в докапитализации группы «Открытие» в 250−400 млрд рублей, значительная часть которых уйдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст».