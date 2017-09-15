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21:51 (мск), источник: РИА Новости

Уникальный ягодный сад под Нижним Новгородом хотят расширить в 6 раз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Нижегородская компания «Рассвет» планирует увеличить площадь ягодного сада, который расположен в Сергаче, с нынешних 50 гектаров до 300 и приступить к выращиванию там новых сортов ягод, сообщил губернатор региона Валерий Шанцев на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между правительством области и компанией.

Источник: РИА Новости

Соглашение подписано в пятницу в рамках в рамках VI международного бизнес-саммита, который проходит в Нижнем Новгороде.

«Это самый уникальный ягодный сад в России, как по площади, так и по ассортименту выращиваемой продукции. Сейчас у компании есть 50 га, соглашение о сотрудничестве предусматривает увеличение площади до 300 га, а также кратный рост объемов выпускаемых ягод к ноябрю. Сейчас компания выращивает 15 тонн продукции», — сказал губернатор.

Он добавил, что «Рассвет» вложит в расширение 500 миллионов рублей и создаст 300 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что компания приступила к реализации пилотного проекта по выращиванию малины, земляники, голубики и ежевики в Нижегородской области весной этого года. Объем инвестиций составил около 300 миллионов рублей.

Ожидалось, что урожайность малины составит около 1 центнера с гектара, земляники — 40 центнеров, голубики — 80, ежевики — 50.

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