Эксперт рассказал о возможных последствиях введения НДС для online-магазинов

Источник: AP 2017

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала и направила в правительство законопроект о введении НДС для иностранных online-магазинов. Проект предлагает ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с законом о «налоге на Google».

Налог для иностранных интернет-магазинов предлагается установить в размере 15,25% от конечной цены товара.

По словам Клименко, действительно существует необходимость установления равных условий работы для российских и иностранных ритейлеров.

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Однако взимать НДС с иностранных интернет-магазинов будет организационно сложно, не все они захотят регистрироваться в качестве налогового агента РФ, и многие могут уйти с российского рынка, что повлечет снижение конкуренции и рост цен на товары. И сам НДС также приведет к удорожанию товаров — продавцы будут включать его в цену.

«Взимание НДС с иностранных интернет-магазинов — это организационно очень сложная история. Это же сотни тысяч магазинов по всему миру, и чтобы организовать это (взимание НДС с них — ред.), нужно чтобы все они встали на учет в налоговую инспекцию. Сложно представить, что они вдруг с чего-то будут тратить время на то, чтобы в России встать на налоговый учет. НДС просто приведет к тому, что возможно с рынка вообще уйдут некоторые компании, снизится конкуренция и вырастут цены», — сказал Клименко РИА Новости.

«Мне кажется, что в результате произойдет рост цен не только на размер НДС, а с учетом снижения конкуренции. Сейчас, условно говоря, на Россию дешевыми проводочками для телефонов торгует тысяча компаний, а останется, например, 10. И в результате произойдет рост цен на НДС плюс рост цен на то, что их всего 10 останется, потому что конкуренции не будет», — добавил советник президента.

Альтернатива НДС

Снижение порога беспошлинной торговли на товары из зарубежных интернет-магазинов ему представляется наиболее целесообразным. Он напомнил, что в ряде стран беспошлинно можно ввезти товары стоимостью до 20 евро, покупки дороже этой суммы облагаются таможенной пошлиной.

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«Введение пошлины на товары выше какой-то цены выглядит гораздо, мне кажется, симпатичней — именно организационно. У НДС, на мой взгляд, нет никаких преимуществ, только затраты времени и организационные сложности, а пошлина — это крайне просто: купили на сайте Alibaba дороже 20 евро — заплатили оговоренную пошлину. И вроде бы люди, которые покупают дешевые товары, сильно не страдают, а дорогие ну чуть дороже будут стоить, но все равно дешевле, чем в Москве, раза в два», — сказал Клименко.

При этом он отметил, что на покупки до 20 евро приходится основной объем ввозимых товаров.

Клименко добавил, что для иностранных online-магазинов будет проще взимание таможенной пошлины. «На самом деле все магазины прекрасно знают, как работают пошлины. Я разговаривал с eBay, с AliExpress — у них это все реализовано для разных стран. Что касается пошлины, им надо только кнопочку нажать и выставить», — сказал советник главы государства.

Сейчас в России установлен порог на беспошлинную трансграничную торговлю на уровне 1 тысячи евро, или 31 килограмма в месяц — это самый высокий в мире лимит беспошлинного ввоза товаров.

Например, в Белоруссии установили нормы, сходные с европейскими, при которых можно ввозить беспошлинно посылки только на сумму до 22 евро.