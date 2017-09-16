S&P подтвердило суверенный рейтинг России на уровне «BB+»
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «BB+» с «позитивным» прогнозом.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «BB+» с «позитивным» прогнозом.
«Положительный прогноз означает, что мы можем повысить наши рейтинги по России, если восстановление экономики продолжится, а ВВП на душу населения достигнет показателей, сопоставимых со странами с аналогичными уровнями развития», — говорится в сообщении агентства.
На положительном решении по рейтингу также могут отразиться рост финансовой стабильности, проведение более сильной
Министр финансов Антон Силуанов так прокомментировал действия S&P: «Рейтинговые агентства пока придерживаются консервативного подхода к оценке нашей экономики. Однако сами иностранные инвесторы охотно вкладываются в Россию, в наши ценные бумаги и валюту, несмотря на неивестиционность рейтинговых оценок и геополитический шум».
По его словам, «разночтения в оценках между инвестиционными сообществом и рейтинговыми агентствами не могут быть устойчивыми, и по мере укрепления положительных трендов в российской экономике сойдут на нет», передает ТАСС.