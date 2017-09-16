S&P подтвердило суверенный рейтинг России на уровне «BB+»

Источник: Reuters

«Положительный прогноз означает, что мы можем повысить наши рейтинги по России, если восстановление экономики продолжится, а ВВП на душу населения достигнет показателей, сопоставимых со странами с аналогичными уровнями развития», — говорится в сообщении агентства.

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На положительном решении по рейтингу также могут отразиться рост финансовой стабильности, проведение более сильной денежно-кредитной политики и устойчивое укрепление кредитной активности банковской системы. По прогнозу S&P, реальный ВВП России в этом году повысится на 1,8%, со средними темпами роста в 2017—2020 года в 1,7%. Курс доллара к рублю на конец 2017 года будет на уровне 61 руб. за доллар, а в 2018 году составит 62 руб., прогнозирует агентство.

Министр финансов Антон Силуанов так прокомментировал действия S&P: «Рейтинговые агентства пока придерживаются консервативного подхода к оценке нашей экономики. Однако сами иностранные инвесторы охотно вкладываются в Россию, в наши ценные бумаги и валюту, несмотря на неивестиционность рейтинговых оценок и геополитический шум».