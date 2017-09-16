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10:27 (мск), источник: "Российская газета"

Энергосбой произошел на крупнейшем в мире алюминиевом заводе

На крупнейшем в мире Братском алюминиевом заводе (ОАО «Русал Братск») произошел энергосбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики РФ.

В 23:09 пятницы на предприятии произошел сброс нагрузки на 157 МВт (с 1 967 до 1 810 МВт). В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

22 августа Минэнерго России сообщало о сбросе нагрузки на Иркутском и Новокузнецком заводах «Русала».

«Русал» является лидером мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится порядка 7 процентов мирового производства алюминия и глинозема. Активы «Русала» расположены в 13 странах. Штат компании работает около 61 тысячи сотрудников.

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