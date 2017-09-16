Дальневосточному крабу грозит сертификат
В 2018—2019 году крабовый промысел на Дальнем Востоке будет переведен на систему сертификации.
В 2018—2019 году крабовый промысел на Дальнем Востоке будет переведен на систему сертификации.
Владивосток, 16 сентября, PrimaMedia.
Российские добытчики краба, работающие на Дальнем Востоке, скоро должны будут проходить сертификацию. Об этом заявил в пятницу, 15 сентября, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, выступая на панельной дискуссии «Негосударственные системы сертификации промыслов» в рамках Международного рыбопромышленного форума, передает корр. PrimaMedia из
— Краба добывают на Дальнем Востоке давно. Были проблемные периоды. В одно время к этому промыслу
По его словам, идея сертификации крабовой продукции возникла в 2009 году, а реализация началась через два года.
— В прошлом году мы провели предварительную сертификацию четырех объектов — сертфицировался камчатский, синий краб. Эксперимент был признан успешным, — рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока.
— Существуют разные критерии стратегии оценки при проведении сертификации. Мы планируем, что в 2018—2019 году крабовый промысел будет переведен на систему сертификации, — заключил Александр Дупляков.
Напомним, в
Всего в работе Форума принимает участие более 1600 гостей, ожидается выступление более 80 спикеров, среди которых представители делегаций из Австралии, Бразилии, Гвинеи Бисау, Германии, Ирана, Исландии, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Китая, Марокко, Намибии, Норвегии, США, Сьерра Леоне, Фарерских островов, Чили и Японии.