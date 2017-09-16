Дальневосточному крабу грозит сертификат

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 сентября, PrimaMedia.

Российские добытчики краба, работающие на Дальнем Востоке, скоро должны будут проходить сертификацию. Об этом заявил в пятницу, 15 сентября, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, выступая на панельной дискуссии «Негосударственные системы сертификации промыслов» в рамках Международного рыбопромышленного форума, передает корр. PrimaMedia из Санкт-Петербурга.

— Краба добывают на Дальнем Востоке давно. Были проблемные периоды. В одно время к этому промыслу из-за браконьерства относились негативно. Однако лет 10 назад на государственном уровне были приняты решения, и число браконьеров значительно уменьшилось. За семь месяцев 2017 года объем нелегальных поставок краба составил не более 120 тонн. Такое явление, как браконьерство, фактически исчезло, — подчеркнул Александр Дупляков.

По его словам, идея сертификации крабовой продукции возникла в 2009 году, а реализация началась через два года.

— В прошлом году мы провели предварительную сертификацию четырех объектов — сертфицировался камчатский, синий краб. Эксперимент был признан успешным, — рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока.

— Существуют разные критерии стратегии оценки при проведении сертификации. Мы планируем, что в 2018—2019 году крабовый промысел будет переведен на систему сертификации, — заключил Александр Дупляков.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. На форуме присутствуют представители из 11 стран мира и 25 регионов России.