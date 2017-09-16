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09:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дальневосточному крабу грозит сертификат

В 2018—2019 году крабовый промысел на Дальнем Востоке будет переведен на систему сертификации.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 сентября, PrimaMedia.

Российские добытчики краба, работающие на Дальнем Востоке, скоро должны будут проходить сертификацию. Об этом заявил в пятницу, 15 сентября, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, выступая на панельной дискуссии «Негосударственные системы сертификации промыслов» в рамках Международного рыбопромышленного форума, передает корр. PrimaMedia из Санкт-Петербурга.

— Краба добывают на Дальнем Востоке давно. Были проблемные периоды. В одно время к этому промыслу из-за браконьерства относились негативно. Однако лет 10 назад на государственном уровне были приняты решения, и число браконьеров значительно уменьшилось. За семь месяцев 2017 года объем нелегальных поставок краба составил не более 120 тонн. Такое явление, как браконьерство, фактически исчезло, — подчеркнул Александр Дупляков.

По его словам, идея сертификации крабовой продукции возникла в 2009 году, а реализация началась через два года.

— В прошлом году мы провели предварительную сертификацию четырех объектов — сертфицировался камчатский, синий краб. Эксперимент был признан успешным, — рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока.

— Существуют разные критерии стратегии оценки при проведении сертификации. Мы планируем, что в 2018—2019 году крабовый промысел будет переведен на систему сертификации, — заключил Александр Дупляков.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. На форуме присутствуют представители из 11 стран мира и 25 регионов России.

Всего в работе Форума принимает участие более 1600 гостей, ожидается выступление более 80 спикеров, среди которых представители делегаций из Австралии, Бразилии, Гвинеи Бисау, Германии, Ирана, Исландии, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Китая, Марокко, Намибии, Норвегии, США, Сьерра Леоне, Фарерских островов, Чили и Японии.

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