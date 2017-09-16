На сколько за год выросли тарифы на комуслуги

Источник: Kapital.kz

Об этом пишет аналитическая служба Ranking.kz.

В частности, расходы на содержание жилья подорожали на 8,4% за год, до 26,63 тенге за квадратный метр, вывоз мусора — на 4,8% за год, до 161,74 тенге с человека в месяц.

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В сфере водоснабжения и канализации заметнее всего подорожала холодная вода — на 10,5% к аналогичному месяцу годом ранее, до 71,6 тенге за куб. метр. Тарифы на горячую воду выросли на 3,5%, до 221,77 тенге за куб. м, на канализацию — на 9%, до 46,83 тенге.

На 3,5% за год подорожало центральное отопление, до 3943,93 тенге за гигакалорию, на 4,8% — природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, до 17,05 тенге за куб. м, и на 4,3% — сжиженный газ, до 142,93 тенге за кг.

Оплата за электроэнергию для населения, использующего электрические плиты, составляла на 1 уровне потребления* 1130 тенге за 100 кВт∙час (+9,7% за год), на 2 уровне — 1498 тенге за 100 кВт∙час (+2,7% за год) и на 3 уровне — 1846 тенге за 100 кВт∙час (+1,2%). Для населения, не использующего электроплиты, тарифы на электричество на 1 уровне потребления составляли 1157 тенге за 100 кВт∙час (+5,3% за год), на 2 уровне — 1508 тенге за 100 кВт∙час (+2,7%), на 3 уровне — 1859 тенге за 100 кВт∙час (+1,3% за год).

*По уровням тарифы дифференцируются, в зависимости от объемов потребления электроэнергии. Для каждого населенного пункта действуют свои рамки. Для одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц предусмотрены льготы.

В сентябре 2017 года, в ходе совместного заседания палат парламента, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству рассмотреть вопросы повышения тарифов ЖКХ для привлечения инвесторов и международные финансовые институты в эту сферу. Модернизация водотеплоснабжения требует огромных средств, и для обеспечения притока инвестиций в этот сектор следует совершенствовать законодательство по ЖКХ. По мнению Президента, это позволит сбалансировать интересы потребителей и субъектов естественных монополий.

Было отмечено, что в Казахстане на данном этапе самая дешевая электроэнергия и в целом коммунальные услуги на всем постсоветском пространстве. Также подчеркнули, что повышать тарифы нужно будет, предварительно обеспечив платежеспособность населения.

По итогам прошлого года рост цен и тарифов на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составлял 11,2% к 2015 году. Тарифы на газ выросли на 8,8%, на электроэнергию — на 5,9%, на содержание жилья — на 4,8%, на отопление — сразу на 20%, на холодную воду — на 16,2%, на горячую воду — на 14,7%.

За прошлый год в эксплуатацию ввели 3,83 тыс. км водопроводных сетей, 210,3 км — канализационных, 75,1 км теплосетей и 3,37 тыс. км — газовых сетей.