Названа средняя пенсия в Казахстане

«В Казахстане средний размер пенсии на 1 сентября 2017 достигло 66 051 тенге (с учетом базовой пенсионной выплаты). В данный момент количество получателей пенсионных выплат составило 2 104,2 тыс. человек», — говорится в пресс-релизе ведомства.



С января по август 2017 года на выплату базовой пенсии направлено 223 млрд тенге, а на солидарные выплаты — 798,5 млрд тенге. Пособие по инвалидности составляет составляет 32 392 тенге, а по потере кормильца — 28 571 тенге, по возрасту — 12 719 тенге Напомним, с 1 июля 2017 года пенсии выросли на 20% к уровню 2016 года.