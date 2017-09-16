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09:00 (мск), источник: 365info.kz

Названа средняя пенсия в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения сообщает: по состоянию на 1 сентября 2017 года размер средней пенсии составил 66 тысяч тенге.

Источник: 365info.kz

«В Казахстане средний размер пенсии на 1 сентября 2017 достигло 66 051 тенге (с учетом базовой пенсионной выплаты). В данный момент количество получателей пенсионных выплат составило 2 104,2 тыс. человек», — говорится в пресс-релизе ведомства.

С января по август 2017 года на выплату базовой пенсии направлено 223 млрд тенге, а на солидарные выплаты — 798,5 млрд тенге. Пособие по инвалидности составляет составляет 32 392 тенге, а по потере кормильца — 28 571 тенге, по возрасту — 12 719 тенге Напомним, с 1 июля 2017 года пенсии выросли на 20% к уровню 2016 года.

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