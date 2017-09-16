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09:41 (мск), источник: РИА Новости

Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо долларов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Венесуэла начала использовать юани вместо американских долларов для определения цен на нефть, об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

ЦБ: $ 57.5336   -0.24 € 68.5801   -0.11 ММВБ: $ 57.6350   +0.14 € 68.8400   +0.30
Источник: РИА Новости

«Мы уже продаем нефть и всю нашу продукцию, используя валютную корзину, и уже оцениваем (цену на нефть — ред.) в китайских юанях», — заявил Мадуро в эфире телеканала Telesur.

Из-за санкций, которым способствовал (оппозиционер — ред.) Хулио Борхес и о которых принял решение Дональд Трамп. Они нанесли огромный ущерб… И мы вынуждены защищаться.
Николас Мадуро
Президент Венесуэлы
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Ранее Мадуро заявил о намерении создать альтернативу доллару в качестве мировой валюты, отметив, что «Венесуэла собирается… освободиться от тисков доллара, валюты, которая душит страну».

Президент США Дональд Трамп ввел в августе новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Ъ Ъ
нам бы тоже так...
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