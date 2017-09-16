Цены на «Кубанской ярмарке» возьмут под особый контроль

«Кубанская ярмарка» пройдет 20—24 сентября в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград-Юг».

«Цены на всю продукцию будут не выше рыночных, муниципалитеты будут следить за их уровнем на протяжении всех дней ярмарки. Считаю, что фермеры и сами в этом заинтересованы, если хотят реализовать максимальный объем товара», — заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

В «Кубанской ярмарке» будут участвовать около 1 200 фермеров из всех районов Кубани, а также сельхозпроизводители из других регионов Юга России.