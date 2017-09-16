Цены на «Кубанской ярмарке» возьмут под особый контроль
За тем, чтобы цены продуктов на выставке не поднимались выше рыночных, будут следить.
За тем, чтобы цены продуктов на выставке не поднимались выше рыночных, будут следить.
«Кубанская ярмарка» пройдет
«Цены на всю продукцию будут не выше рыночных, муниципалитеты будут следить за их уровнем на протяжении всех дней ярмарки. Считаю, что фермеры и сами в этом заинтересованы, если хотят реализовать максимальный объем товара», — заявил
В «Кубанской ярмарке» будут участвовать около 1 200 фермеров из всех районов Кубани, а также сельхозпроизводители из других регионов Юга России.
«Мы готовы и дальше расширяться, и на нашей площадке принять сельхозпроизводителей из других регионов России, чтобы они могли также продемонстрировать весь продовольственный потенциал», — убежден Андрей Коробка.