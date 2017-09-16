Витебские ученые создают «умные» ткани и уникальный кирпич из меха

Источник: СБ - Беларусь сегодня

След в след с модернизацией.

Именно здесь реализуют глобальный по своему размаху инвестпроект. Техническое перевооружение и модернизация производства назрели давно — как-никак, а свою историю оршанские льнопереработчики начали еще в 1930 году. Шаг за шагом комбинат поднимается вверх, расширяя ассортимент, осваивая выпуск новых изделий и технологий. Тем не менее, впереди еще очень длинный путь — на нашем рынке остается высоким удельный вес льняного импорта. Почему? Лен — сырье привередливое, подружиться с капризной тканью непросто. И без ученых в поисках оптимальных вариантов дружбы никак не обойтись.

В испытательной лаборатории кафедры технологии текстильных материалов заведующий кафедрой Дмитрий РЫКЛИН, старший преподаватель Жанна ТИХОНОВА и заведующая лабораторией Ольга ТИЩЕНКО проверяют качество пряжи.

А потому специалисты оршанского комбината работают в тесной связке с Витебским технологическим университетом. Параллельно с установкой нового оборудования в цехах появляются и новые возможности. Оказывается, льняные ткани и пряжа могут быть многолики: за счет изменения структуры, цвета, шелковистости они вполне способны удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей, стать образцовым сырьем для изготовления не только домашнего текстиля — постельного белья, полотенец, скатертей и других вещей, но и модной, высококачественной одежды, интерьерных обновок. Заведующая кафедрой экологии и химических технологий ВГТУ Наталья Ясинская рассказывает о льне, как об уникальной исследовательской основе:

— Работать с льняными тканями очень интересно. Особенно теперь, когда технические возможности льнокомбината значительно возросли. Кафедра технологии текстильных материалов вообще имеет свой филиал на комбинате. Так что эксперименты, опытные партии, всевозможные исследования — наша совместная работа.

Наталья Николаевна вместе с начальником научно-исследовательской части вуза Сергеем Беликовым пытаются доступным языком рассказать мне, над решением каких технологических задач трудятся сейчас специалисты университета.

В лаборатории кафедры экологии и химических технологий студентка Ксения КОТКО и доцент Наталья СКОБОВА ищут оптимальный режим для создания эффекта мятости льняной ткани.

Обуздать бактерии.

Итак, новые структуры тканей позволяют льняному полотну приобретать новые качества. Снимают ткань со станка — это бесцветное грубое полотно. Каким оно станет в красильно-отделочном производстве? Наталья Ясинская поясняет:

— Покраска и отделка — наиболее вредные процессы. Традиционно здесь используются высокие температуры, химические соединения. Мы ищем варианты повышения экологической безопасности. В последнее время широко применяется метод ферментной обработки. То есть вместо вредной химии используются биотехнологии. С помощью специальных бактерий-грибов животного и растительного происхождения. С их помощью можно достигать хороших результатов в специальных видах отделки — создавать модную измятость и жатость, колористические эффекты потертости и изношенности (для недавно освоенной на комбинате ткани типа джинс) и даже делать модные дырки — бактерии съедают ткань там, где нужно.

Да, подобные технологии, которые, кроме всего прочего, дают еще и хороший энергосберегающий эффект, так как не требуют столь высоких температур, как при химической обработке, используются во всем мире.

Каждое производство имеет свои особенности, свои условия. И даже те моменты, которые уже, казалось бы, отработаны в университетских лабораториях, непосредственно на производстве могут дать совершенно иной эффект. На их непредсказуемость может повлиять даже разная жесткость воды, не говоря уж об уникальности каждого фабричного комплекса оборудования. Разработать и просчитать все необходимые технологические нюансы, найти оптимальный режим отделки, сведя к минимуму химические и разрушающие воздействия — вот задача для специалистов вуза.

Плюс ко всему — до недавнего времени для обработки тканей применялись исключительно импортные ферменты. Теперь в стране появились свои собственные ферментные фабрики — их продукцию нужно оптимально соединить с сырьем того же льнокомбината.

Для того чтобы не опоздать и не упустить модную тенденцию мировой моды, и практики, и ученые стремятся минимизировать сроки: от разработки до внедрения ноу-хау в производство — не более года.

Оршанский льнокомбинат в ходе модернизации тесно сотрудничает с учеными.

Время нанотехнологий.

Сейчас похожие технологии по обработке тканей специалисты ВГТУ разрабатывают и для Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения. А еще — вместе с промышленниками они освоят здесь новую технологию — выпуск так называемых принтованных тканей. Это когда рисунок наносится на полотно методом широкоформатной цифровой печати — получается очень качественное, необычайно четкое и яркое изображение. Сергей Беликов перечисляет:

— В настоящее время в научном плане по тканям — десятки идей. Поданы соответствующие заявки на финансирование из республиканского централизованного инновационного фонда, а также для включения в отраслевую научно-техническую программу. В ближайшие год-два мы планируем разработать и внедрить технологию изготовления льносодержащих мелкоузорчатых цветных сорочечных тканей сложного строения и сырьевого состава, крупноузорчатых гобеленовых тканей с махровыми эффектами, комбинированных джинсовых тканей с фактурной поверхностью (комбиджинс) и многое другое. А еще — реализовать уникальные задумки по созданию материалов с нановолокнистыми покрытиями, так называемых умных тканей.

Время умных тканей, которые смогут реагировать на физиологическое состояние человека, давно пришло. Такие эксперименты проводятся во всем мире, и это очень важно для спортсменов, детишек, часто болеющих людей. Повысилась, скажем, температура, и кофточка тут же из голубой стала зеленой… Вчера разговоры о такой одежде были на уровне фантастики, а сегодня — это уже вполне реальные задачи для предприятий легкой промышленности.