Витебские ученые создают «умные» ткани и уникальный кирпич из меха
Вот уже много лет единственное в стране и самое крупное в СНГ и Европе льноперерабатывающее предприятие — Оршанский комбинат — находится на слуху.
Вот уже много лет единственное в стране и самое крупное в СНГ и Европе льноперерабатывающее предприятие — Оршанский комбинат — находится на слуху.
След в след с модернизацией.
Именно здесь реализуют глобальный по своему размаху инвестпроект. Техническое перевооружение и модернизация производства назрели давно —
В испытательной лаборатории кафедры технологии текстильных материалов заведующий кафедрой Дмитрий РЫКЛИН, старший преподаватель Жанна ТИХОНОВА и заведующая лабораторией Ольга ТИЩЕНКО проверяют качество пряжи.
А потому специалисты оршанского комбината работают в тесной связке с Витебским технологическим университетом. Параллельно с установкой нового оборудования в цехах появляются и новые возможности. Оказывается, льняные ткани и пряжа могут быть многолики: за счет изменения структуры, цвета, шелковистости они вполне способны удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей, стать образцовым сырьем для изготовления не только домашнего текстиля — постельного белья, полотенец, скатертей и других вещей, но и модной, высококачественной одежды, интерьерных обновок. Заведующая кафедрой экологии и химических технологий ВГТУ Наталья Ясинская рассказывает о льне, как об уникальной исследовательской основе:
— Работать с льняными тканями очень интересно. Особенно теперь, когда технические возможности льнокомбината значительно возросли. Кафедра технологии текстильных материалов вообще имеет свой филиал на комбинате. Так что эксперименты, опытные партии, всевозможные исследования — наша совместная работа.
Наталья Николаевна вместе с начальником
В лаборатории кафедры экологии и химических технологий студентка Ксения КОТКО и доцент Наталья СКОБОВА ищут оптимальный режим для создания эффекта мятости льняной ткани.
Обуздать бактерии.
Итак, новые структуры тканей позволяют льняному полотну приобретать новые качества. Снимают ткань со станка — это бесцветное грубое полотно. Каким оно станет в
— Покраска и отделка — наиболее вредные процессы. Традиционно здесь используются высокие температуры, химические соединения. Мы ищем варианты повышения экологической безопасности. В последнее время широко применяется метод ферментной обработки. То есть вместо вредной химии используются биотехнологии. С помощью специальных
Да, подобные технологии, которые, кроме всего прочего, дают еще и хороший энергосберегающий эффект, так как не требуют столь высоких температур, как при химической обработке, используются во всем мире.
Каждое производство имеет свои особенности, свои условия. И даже те моменты, которые уже, казалось бы, отработаны в университетских лабораториях, непосредственно на производстве могут дать совершенно иной эффект. На их непредсказуемость может повлиять даже разная жесткость воды, не говоря уж об уникальности каждого фабричного комплекса оборудования. Разработать и просчитать все необходимые технологические нюансы, найти оптимальный режим отделки, сведя к минимуму химические и разрушающие воздействия — вот задача для специалистов вуза.
Плюс ко всему — до недавнего времени для обработки тканей применялись исключительно импортные ферменты. Теперь в стране появились свои собственные ферментные фабрики — их продукцию нужно оптимально соединить с сырьем того же льнокомбината.
Для того чтобы не опоздать и не упустить модную тенденцию мировой моды, и практики, и ученые стремятся минимизировать сроки: от разработки до внедрения
Оршанский льнокомбинат в ходе модернизации тесно сотрудничает с учеными.
Время нанотехнологий.
Сейчас похожие технологии по обработке тканей специалисты ВГТУ разрабатывают и для Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения. А еще — вместе с промышленниками они освоят здесь новую технологию — выпуск так называемых принтованных тканей. Это когда рисунок наносится на полотно методом широкоформатной цифровой печати — получается очень качественное, необычайно четкое и яркое изображение. Сергей Беликов перечисляет:
— В настоящее время в научном плане по тканям — десятки идей. Поданы соответствующие заявки на финансирование из республиканского централизованного инновационного фонда, а также для включения в отраслевую
Время умных тканей, которые смогут реагировать на физиологическое состояние человека, давно пришло. Такие эксперименты проводятся во всем мире, и это очень важно для спортсменов, детишек, часто болеющих людей. Повысилась, скажем, температура, и кофточка тут же из голубой стала зеленой… Вчера разговоры о такой одежде были на уровне фантастики, а сегодня — это уже вполне реальные задачи для предприятий легкой промышленности.
Еще одно интересное