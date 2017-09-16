Тарифы на ЖКУ: за что и сколько будут платить белорусы в 2018 году
За основные
За основные
МИНСК, 16 сен — Sputnik. Граждане Беларуси уже в первом полугодии 2018 года будут оплачивать основные
Как сообщает Портал коммунальной грамотности населения, Калинин принял участие в заседании тематической секции в министерстве
«В первой половине следующего года население будет вносить стопроцентную оплату по основным
Он уточнил, что правительство рассчитывает и на повышение качества ЖКУ с ростом тарифов.
Как ранее сообщал Sputnik, в последний раз в Беларуси тарифы на основные коммунальные услуги правительство проиндексировало с 1 сентября 2017 года. В среднем тарифы на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения выросли на 8%.
Вслед за этой индексацией власти Минска подняли примерно на такую же величину тарифы и на другие коммунальные услуги.
Ранее в правительстве рассчитывали выйти уже к началу 2018 года на полное возмещение населением затрат на эти виды услуг.
Отказ от перекрестного субсидирования в сфере ЖКХ является одним из основных спорных пунктов в повестке переговоров Беларуси с МВФ о новом кредите. Между тем Беларусь, которая пока не ведет переговоры с фондом, рассчитывает вскоре их возобновить.