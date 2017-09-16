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13:16 (мск), источник: Ежедневник.by

Кобяков пообещал хорошие условия для бизнеса, который придет в Беларусь

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков встретился с делегатами XI Ассамблеи Международного Конгресса промышленников и предпринимателей — объединения деловых кругов государств СНГ, Европы и Азии, которая проходит в Минске.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба Совмина, во время встречи обсуждены актуальные вопросы международного экономического сотрудничества, роль бизнес-сообществ стран-партнеров в развитии современных рыночных взаимоотношений.

Во время встречи Андрей Кобяков выразил признательность за выбор Беларуси в качестве площадки для проведения XI Ассамблеи Международного Конгресса промышленников и предпринимателей. По его словам, страна заинтересована в открытом и конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом, особенно по вопросам взаимовыгодного сотрудничества, развития бизнеса, наращивания промышленного и инвестиционного потенциала всех участников.

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«Нам в этом плане есть что обсудить и есть что предложить. Сегодня Республика Беларусь — это развитая промышленность, мощные аграрный и строительный комплексы, динамично развивающийся сектор услуг в сфере высоких технологий. В стране стабильная политическая и социальная ситуация, у нас спокойная криминогенная обстановка. Мы имеем удобные для бизнеса транспортную и логистическую инфраструктуры, обладаем достаточно подготовленными кадрами. Согласитесь — это хорошие исходные условия для ведения бизнеса в нашей стране», — подчеркнул руководитель правительства.

По его словам, несмотря на все трудности, внутренние и внешние проблемы, в стране обеспечивается макроэкономическая сбалансированность, устойчивость на финансовом и валютном рынках. Наблюдается значительное улучшение на кредитно-депозитном рынке.

«Ставки по кредитам для реального сектора экономики существенно снижены. Стабильный валютный и ценовой фон дали возможность только в 2017 году на 8,2 процентных пункта снизить цену заимствования для реального сектора. Обеспечивается внешнеторговый баланс. Сальдо торговли товарами и услугами за 7 месяцев 2017 года — плюс 490 млн долларов. Снижение влияния монетарных факторов позволило выйти на минимальный за последнее десятилетие прирост инфляции — за 8 месяцев прирост потребительских цен составил 2,5%. Улучшаются и общие финансовые показатели работы экономики. Растет рентабельность продаж в промышленности — 9,1%. Чистая прибыль по полугодию выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90%», — отметил Андрей Кобяков.

Премьер-министр обратил внимание, что как и любая другая страна, Беларусь очень заинтересована в сотрудничестве с международными корпорациями.

«В условиях огромной конкуренции, а лучше сказать — жесткой борьбы за инвестиции и технологии Беларусь постоянно работает над улучшением инвестиционного климата и условий для создания и функционирования производств. У нас действует достаточно развитое инвестиционное законодательство с различными преференционными режимами различного порядка и охвата. Это создает экономические предпосылки для привлечения инвесторов и размещения ими своего бизнеса, особенно в малых и средних городах и сельской местности, в свободных экономических зонах, Китайско-Белорусском индустриальном парке “Великий камень”, Парке высоких технологий. Одним из центров развития высокотехнологичного сектора является Китайско-Белорусский индустриальный парк “Великий камень” — пример успешного сотрудничества Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. Индустриальный парк “Великий камень”, обладающий уникальным местоположением, ориентирован на развитие высокотехнологичной промышленности, современной логистики, создание наукоемких производств. Белорусский Парк высоких технологий является одним из крупнейших Ай-Ти-кластеров в Центральной и Восточной Европе. Уникальность Парка высоких технологий заключается в удачном сочетании качества технического образования, профессионализма Ай-Ти -специалистов и государственной поддержки отрасли ИКТ. ПВТ предусматривает особый правовой режим и систему налогообложения. Компании-резиденты освобождаются от всех корпоративных налогов, включая НДС и налог на прибыль», — подчеркнул Андрей Кобяков.

Руководитель правительства также сообщил, что в Беларуси функционируют шесть свободных экономических зон со специальным таможенным, регистрационным и налоговым режимами. По его словам, все предлагаемые на выбор инвестору режимы и территории имеют серьезные налоговые, таможенные и другие преференции при гарантированной государством защите инвестиций.

«Правительство работает над созданием максимально благоприятных условий для формирования и функционирования предпринимательской среды. В тесном взаимодействии с бизнес-сообществом подготовлен беспрецедентный пакет документов по совершенствованию условий ведения бизнеса, исключение излишних требований, предъявляемых к бизнесу и вовлечение населения в активную экономическую деятельность», — резюмировал Андрей Кобяков.

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